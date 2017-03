Ngưng lưu hành hàng loạt thuốc kém chất lượng

Lý do vì những thuốc này vi phạm chất lượng thuốc theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Các thuốc bị rút số đăng ký lưu hành chủ yếu là sản xuất từ Ấn Độ như Umedica Laboratories Pvt., Ltd.; Marksans Pharma Ltd.; Yeva Therapeutics Pvt., Ltd., Cure Medicines (I) Pvt., Ltd., Medley Pharmaceuticals Ltd…

Bên cạnh việc trên, ông Cường cũng cho biết đã ngừng tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thuốc và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các công ty hoặc nhà sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng liên tục trong thời gian qua.

THANH GIANG