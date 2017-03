Người miền Trung 'thắt lưng buộc bụng' sau sự cố Formosa

Sớm ổn định đời sống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình dẫn báo cáo tại phiên họp của UBND tỉnh diễn ra mới đây cho hay tình hình kinh tế-xã hội bảy tháng đầu năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển gây ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm muối, dịch vụ nghề cá và các hoạt động liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn... Chẳng hạn lượng khách du lịch giảm 25,6%, doanh thu lưu trú, ăn uống giảm 7,5% so với cùng kỳ. Trước đó, UBND tỉnh đã thành lập hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển để khắc phục sự cố, sớm ổn định đời sống, sản xuất. Theo thống kê, tổng thiệt hại ước tính đến hết tháng 6 của toàn tỉnh là 2.662 tỉ đồng và đến hết năm 2016 là khoảng 4.000 tỉ đồng. _________________________________ Tour đi miền Trung giảm hẳn Một số doanh nghiệp du lịch cho hay trong thời gian qua do sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh miền Trung nên có thời điểm dù đang trong mùa cao điểm du lịch nhưng lượng khách giảm sút, hệ số lưu trú của các khách sạn đạt thấp; các nhà hàng ven biển vắng khách. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt, thông tin tour đi miền Trung giảm hẳn so với trước khi xảy ra ô nhiễm môi trường biển. Hạn chế mua sắm Trong sáu tháng đầu năm, tăng trưởng doanh thu ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở khu vực nông thôn miền Trung chỉ đạt 4%, so với cùng kỳ năm ngoái đạt 11,6%. Tăng trưởng chậm lại ở tất cả ngành hàng, đặc biệt giảm ở ngành hàng thực phẩm đóng gói. Xu hướng người tiêu dùng mua những sản phẩm có mức giá thấp hơn nhằm tiết kiệm hơn, đồng thời người tiêu dùng cũng hạn chế tần suất mua sắm để kiểm soát chi tiêu. Ông NGUYỄN HUY HOÀNG, Giám đốc phát triển kinh doanh

công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel