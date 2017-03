Người phục dựng của ngành hotel resort

SSHM đạt giải vàng chất lượng quốc tế Công ty Cổ phần Giải pháp Tư vấn và Quản lý khách sạn Khôn Ngoan (Smart Solutions & Hotel Management - SSHM) do ông Sonny Sơn làm tổng giám đốc vừa được hơn 118 quốc gia trên thế giới bình chọn “Giải vàng chất lượng quốc tế 2012”, giải thưởng thẩm định bởi hội đồng BID (Business Initiative Directions Marid) Tây Ban Nha. Lễ trao tặng chính thức sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10-3-2013. Ngoài tin vui đầu năm mới này, SSHM đã chính thức nhận quản lý tòa tháp căn hộ Indochina Riverside Towers tại Đà Nẵng - tòa tháp là khu phức hợp bao gồm khu căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm chất lượng cao, khu ẩm thực cà phê sang trọng và khu cho thuê văn phòng hạng A. SSHM cũng vừa ký hợp tác phát triển kinh doanh và xây dựng thương hiệu cho nhà hàng cao cấp Sesan. Tòa tháp căn hộ Indochina Riverside Towers. Trước đó, Sonny Sơn từng là CEO tên tuổi tại nhiều nơi như Caravelle Hotel, sân golf Long Thành, resort Ocean Phan Thiết, Hòn Tằm, tổng giám đốc tập đoàn); Vinpearl Luxury Resort & Residence… Công ty Giải pháp tư vấn và Quản lý khách sạn Khôn Ngoan do Sonny Sơn sáng lập đã có các dịch vụ cao cấp như: giải pháp đầu tư và quản lý các dự án du lịch, ý tưởng và kiến trúc tổng thể các dự án du lịch. Tư vấn thực thi set up (khởi sự) các dự án du lịch; tư vấn và thực thi kế hoạch tài chính, tư vấn và thực thi các hợp đồng quản lý các dự án du lịch; cách vực dậy kinh doanh... Các dịch vụ của đơn vị sẽ giúp nhà đầu tư tránh mọi rủi ro, tăng doanh thu và thời gian thu hồi vốn nhanh chóng; giảm đáng kể chi phí dựa trên viện quản lý và kiểm soát chặt chẽ theo quy trình. Chiêu mộ và giữ được nhân tài và lòng trung thành dựa vào chính sách đào tạo và động viên tích cực.