Người Việt đổ tiền mua ô tô

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố trong tháng 1-2016, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt trên 23.000 xe, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Mức tăng trên theo các doanh nghiệp và đại lý ô tô là hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài dự báo. Bởi từ đầu năm nay, Nghị định 108 của Chính phủ hướng dẫn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt chính thức có hiệu lực, đẩy giá nhiều dòng ô tô tăng trung bình 150-250 triệu đồng, thậm chí 1,2-1,8 tỉ đồng.

Ô tô nào cũng đắt khách

Anh Vũ, chủ đại lý ô tô ở quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết từ đầu năm đến nay, lượng ô tô bán ra tăng kỷ lục. Những dòng xe của Kia, Mazda với mức giá 350-800 triệu đồng/xe hút khách.

Theo phân tích của anh Vũ, trước đây khách hàng thường ưu tiên chọn những dòng xe có máy bền, không cần nhiều tiện nghi. Nhưng gần đây nhu cầu đã thay đổi, khách chuộng các dòng xe có thể sử dụng nhiều mục đích, có thể đi nhiều địa hình. Ngoài ra khách hàng cũng chuộng xe có nhiều tiện nghi, tích hợp công nghệ cao.

“Trước đây mỗi ngày nếu có 10 người bước vào showroom thì cùng lắm chỉ có 2-3 người sẵn sàng mua, còn lại chủ yếu tham khảo giá cho biết. Nay cứ 10 khách bước vào thì hầu như đều muốn mua xe liền” - anh Vũ thông tin.

Với lượng tiêu thụ đạt gần 9.000 xe trong tháng đầu năm, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải thông tin các sản phẩm mới mẫu mã đẹp, trang bị hiện đại với giá cả hợp túi tiền nhiều người… đang được tiêu thụ nhiều nhất. Riêng Kia với ba dòng sản phẩm Morning, K3 và Rio lập kỷ lục bán ra với gần 3.000 xe, tăng 66%. Toyota Việt Nam cũng thu được kết quả tích cực khi lượng xe bán ra đạt 5.000 chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ.

Điều đáng chú ý là không chỉ dòng xe bình dân mà dòng xe sang cũng được người Việt tìm mua nhiều. VAMA dẫn chứng riêng dòng xe sang Lexus tăng tới 111%.





Các sản phẩm, mẫu mã ô tô ngày càng đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Trong ảnh: Khách hàng đang chọn mua ô tô. Ảnh: QUANG HUY

Nhu cầu vẫn còn cao

Lý giải về sự tăng trưởng này, ông Trương Kim Phong, Giám đốc marketing Ford Việt Nam, cho rằng nguyên nhân chính là do nhu cầu mua ô tô của người Việt đang còn lớn, do vậy dù giá ô tô tăng do thuế vẫn không ảnh hưởng nhiều đến sức mua.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải phân tích kinh tế Việt Nam dần lấy lại đà phục hồi, thị trường bất động sản ấm trở lại. Từ đó thu nhập của người dân được cải thiện, trong đó nhiều người giàu lên nhờ thị trường địa ốc sôi động. Lượng tiền tích lũy của không ít người tăng lên dẫn đến nhu cầu mua sắm ô tô tăng theo.

Các ngân hàng cũng đang có những chính sách tín dụng ưu đãi dành cho vay mua ô tô với tỉ lệ cho vay lên tới 80%-90%, thậm chí 100% giá trị chiếc xe. Thủ tục cho vay mua ô tô khá thoáng, người vay chỉ cần có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, bảng lương... là có thể vay tiền mua ô tô.

Ông Nguyên Khang, chủ một đại lý ô tô tại quận 3 (TP.HCM), cho biết thêm lượng người đi mua ô tô chồng tiền hết một lần hiện chiếm khoảng 60% lượng người mua, còn lại là vay ngân hàng với mức vay khoảng 30%-60% giá trị xe.

TS Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nhìn nhận thị trường ô tô tăng trưởng đúng quy luật phát triển của nền kinh tế. “Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện đạt trên 2.000 USD. Và từ nay đến năm 2020 khi mức thu nhập đạt 3.000 USD/người/năm sẽ tiếp tục là thời điểm bùng phát nhu cầu mua ô tô của người Việt khi thu nhập, nhu cầu đi lại, kinh doanh tăng lên” - TS Du nói.

Nhiều ưu đãi cho sản xuất xe ô tô

“Nhu cầu mua ô tô sẽ còn tăng nữa, bất chấp sự điều chỉnh chính sách về thuế làm tăng giá ô tô. Riêng năm nay doanh số bán hàng dự báo sẽ tăng 5%-10%” - ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, nhận định như trên.

Nhu cầu mua ô tô tăng được xem là cơ hội tốt để ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thoát khỏi khó khăn. Không chỉ vậy, mới đây Chính phủ ban hành quyết định về cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong thời gian tới.

Quyết định này nêu rõ sẽ tạo điều kiện phát triển các dòng xe chiến lược ưu tiên tại Việt Nam gồm xe tải nhỏ đa dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn có sức chở đến ba tấn; xe chuyên dùng, xe khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh; xe cá nhân chở người đến chín chỗ ngồi, kích thước nhỏ, dung tích xilanh từ 1.500 cc trở xuống, tiết kiệm nhiên liệu, giá cả phù hợp với người tiêu dùng.

Những cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư sản xuất, mua và sử dụng các dòng xe ưu tiên trên sẽ được hỗ trợ tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu.