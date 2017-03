Người Việt mất 3,2 triệu USD trong trò chơi của Google?

“Làm việc này sẽ không làm được việc kia”



RescueTime cho rằng, trong hai ngày 9 và 10/6, người dùng Google đã bỏ ra 20 giây so với bình thường, nhân với 740 triệu lượt truy cập của Google trong một ngày, công dân mạng mất 10,7 triệu giờ làm việc và các công ty, doanh nghiệp sẽ mất khoảng 268 triệu USD do nhân viên của họ bỏ thời gian để chơi Guitar ảo.



Dân số thế giới là 6,5 tỉ người, người Việt chiếm 1,2%, nếu chia đều ra thì người Việt mất khoảng 3,2 triệu USD, tương đương 67,2 tỉ đồng. Một con số khá đáng kể, như nhiều người vẫn than vãn là “bằng đấy tiền để đi làm từ thiện thì tốt quá”.



Trong gần một tuần, nhiều email đã gửi tới VTC News xuất phát từ dân văn phòng để “trấn an” tinh thần chúng tôi: “Yên tâm, chúng ta chẳng mất bao nhiêu tiền trong số đó”.



Trước hết, chưa có con số thống kê cụ thể về số lượng nhân viên sử dụng máy tính tại Việt Nam trong 1 ngày, hơn nữa những dòng thông tin về Les Paul chỉ viết bằng tiếng Anh và số lượng nhân viên biết tiếng Anh còn ít hơn, đồng thời không phải ai cũng thấy thú vị đối với cây đàn Guitar. Điều cuối cùng là, có thể nhân viên văn phòng chơi Guitar trên Google, nhưng chưa chắc điều này đã làm thất thoát đi một số tiền mà đáng lẽ ra nhân viên đó có thể tạo ra từ thời gian lao động của mình.



Logic của RescueTime khẳng định “khi người ta làm việc này, người ta không làm được một việc khác”, còn anh Quốc Trung (độc giả của VTC News) nói rằng, vấn đề stress trong công việc đối với các nhân viên văn phòng cũng là một vấn đề cần giải quyết và việc giải trí trong 20 giây đồng hồ thì không ảnh hưởng tới công việc của họ, ngược lại còn làm cho họ hưng phấn và có nhiều tư duy giải quyết công việc tốt hơn, điều này cũng có lợi ích như là giấc ngủ trưa ngắn ở giữa thời gian buổi sáng và buổi chiều trong ngày vậy. Anh Trung vốn là một chuyên gia nghiên cứu về Y khoa và cũng là một người say mê công nghệ.







Doodle Guitar của Google

Đánh bóng tên tuổi dựa hơi Google

Đôi khi, một trò chơi như vậy lại kích thích người khác trong việc cố gắng tìm hiểu thế giới xung quanh mình hơn. Khi Biên tập viên của VTC News click vào biểu tượng Guitar trên trang chủ của Google và sau đó cung cấp thông tin cho các bạn về việc tại sao có biểu tượng Guitar này, thì qua bài viết có một số bạn đã vào chơi thử Doodle Guitar và hứng thú hơn với công việc tự tìm kiếm thông tin liên quan đến các vấn đề của mình.Một độc giả nói: “đồng nghiệp của tôi rất thích vào các diễn đàn và đặt những câu hỏi đại loại như việc: các bạn nghĩ thời tiết ngày mai sẽ thế nào? Trong khi việc đơn giản là cô ấy ngồi Google ra trang web của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương và xem thông tin luôn ở đó vậy”. Tuy nhiên “sau khi thử chơi Guitar trên Google và tìm các thông tin về Les Paul, cô ấy đã chịu khó mày mò tìm kiếm các thông tin bằng Google nhiều hơn là quay sang hỏi các các người khác”.Như vậy, vấn đề là ở chỗ khi người dùng làm việc này cũng có thể sẽ có mặt tích cực tác động lên điều khác nữa, chứ không hẳn chỉ là tiêu phí về mặt thời gian. Theo như cách tính của RescueTime thì mọi người có lẽ không nên đọc báo, xem tivi, nghe đài… vì việc này sẽ đánh mất cả đống tiền của thế giới.Thông thường thì người ta vào Google luôn trong tư thế với một người sẽ tìm kiếm được gì đó ở trang này, chứ không phải là tiêu phí thời gian, tiền của một cách vô ích.Các cáo buộc kiểu như Google chỉ mất 15.000 USD với các công cụ JavaScrip, HTML 5 Canvas, CSS, Flash và cả những công cụ có sẵn như Google Font API, App Engine...để viết nên trò chơi Doodle Guitar, trong khi thế giới mất 268 triệu USD chỉ vì nghịch trò chơi này chỉ mang những con số có tính chất hết sức tham khảo với độ chính xác thấp và mang tính đánh bóng tên tuổi cho các hãng nghiên cứu nhiều hơn.