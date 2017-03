Người Việt tan giấc mộng đi xe sang giá rẻ

Vì sao giá ô tô cũ nhập khẩu tăng cao? Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 122/2016 về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp… đối với nhiều mặt hàng. Trong đó, nghị định mới có quy định thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9. Nghị định này bãi bỏ hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chín thông tư của Bộ Tài chính đã ban hành trước ngày 1-9-2016. Với cách tính thuế theo nghị định mới, các dòng xe sử dụng động cơ dung tích lớn phải chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu tương đương với các dòng xe mới cùng loại. Bên cạnh đó còn phải cộng thêm vào từ 15.000 USD cho mỗi chiếc trên 2,5 lít và 17.000 USD với các xe dung tích trên 3 lít. Đó là chưa kể sau khi về thị trường Việt Nam, các dòng xe này sẽ phải chịu thêm mức thuế giá trị gia tăng (tính bằng giá tính thuế nhân với thuế suất) và đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt mới đánh theo dung tích xe có hiệu lực từ ngày 1-7 vừa qua. Như vậy, các dòng ô tô cũ được nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu mức thuế cao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế tuyệt đối. Thông tư không bó nhập khẩu ô tô Chiều 12-9, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. bên lề hội thảo, Pháp Luật TP.HCM hỏi về việc dự thảo thông tư có quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra phải có bản chính giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất cấp cho xe cơ giới thực tế nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất mới cho nhập khẩu ô tô. Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm, khẳng định: Doanh nghiệp nào có đủ hai loại giấy này Cục sẽ không kiểm tra nữa mà cho thông quan luôn. Còn với những doanh nghiệp nhập khẩu không có hai loại giấy này sẽ phải kiểm tra và thử nghiệm theo quy trình trong nước, đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được thông quan… “Không phải doanh nghiệp không có bản chính giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất cấp cho xe cơ giới thực tế nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất mới cho nhập khẩu ô tô mà mình cấm người ta nhập khẩu. Dự thảo thông tư này chỉ là hàng rào kỹ thuật, không hạn chế quyền kinh doanh”. VIẾT LONG

Ngày 12-9, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô trong nước công bố doanh số bán hàng trong tháng 8-2016 (tháng 7 âm lịch) của toàn thị trường Việt Nam đạt 23.540 xe. Con số này dù giảm so với tháng trước nhưng tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái.