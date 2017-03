Nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản ở Thái Bình

Đánh bắt cá về cảng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Lan Xuân/TTXVN)

Theo Thanh Phú (TTXVN/Vietnam+)



Là tỉnh nằm trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ, với hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy có nguồn lợi thủy sản phong phú. Nhiều năm qua, nghề khai thác đánh bắt thủy sản trong tỉnh với sản lượng hải sản khai thác hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, gấp 10 lần so với khai thác thủy sản nước ngọt đã đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho các địa phương này.Tuy nhiên, hiện nay tại những vùng ven bờ, thủy sản bị tận diệt và khai thác quá mức, làm cho nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệt. Chất lượng môi trường sống của các loài cá ở một số vùng trong tỉnh cũng có dấu hiệu ô nhiễm, một số nơi hệ sinh thái rừng ngập mặn bị xâm hại, mật độ quần thể sinh vật biển suy giảm nhanh làm mất đi khả năng tự tái tạo, phục hồi nguồn lợi. Số lượng giống, loài thủy sản có giá trị kinh tế cao đang bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng ngày một tăng.Thêm vào đó, số lượng tàu thuyền đánh bắt ngày một nhiều, tập trung khai thác quá mức với cường lực lớn ở gần bờ, khai thác trong vùng cấm; sử dụng công cụ lưới mắt nhỏ, xung điện và các loại đăng đó để khai thác vào mùa sinh sản, khai thác cả các loại còn quá nhỏ đã dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ở trong tỉnh.Hiện toàn tỉnh Thái Bình có 1.450 tàu thuyền đang hoạt động, trong đó, số lượng tàu thuyền lắp máy có công suất dưới 90CV là 1.127 chiếc và nhiều thuyền thủ công đang hoạt động chủ yếu ở vùng ven bờ. Chính phương tiện đánh bắt thủy sản của tỉnh chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt ven bờ càng làm suy giảm và tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ.Ông Vũ Thái Hệ, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình cho biết: Người dân lao động trong tỉnh ít vốn, nên phải hoạt động trên những tàu nhỏ. Vì cuộc sống trước mắt, một số thuyền nhỏ giảm kích thước mắt lưới, tăng cường độ khai thác hoặc dùng te điện bắt cá từ con nhỏ đến con to, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Sự suy giảm nguồn lợi thủy sản đã ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến hiệu quả đánh bắt thủy sản. Vì thế, tỷ lệ lẫn cá con, cá tạp trong các mẻ lưới ngày càng cao, chiếm từ 40-95% sản lượng đánh bắt tùy theo loại hình khai thác, kéo theo doanh thu cũng giảm dần.Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát trên biển chưa thường xuyên do số lượng làm nhiệm vụ kiểm tra của Thái Bình hiện nay còn quá mỏng so với số lượng tàu thuyền đánh bắt nên nạn khai thác ven bờ ở vùng biển diễn ra tràn lan, vượt tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Hàng ngàn phương tiện khai thác đánh bắt nhỏ “chà đi xát lại” đã làm cho nguồn lợi thủy sản trên các ngư trường đang dần bị tận diệt.Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, phát triển kinh tế thủy sản là một trong những mũi nhọn tạo bước đột phá trong nền kinh tế của tỉnh Thái Bình. Chính vì vậy, tỉnh cần quan tâm và có các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cả về trước mắt và lâu dài.