Nguy cơ mất 30.000 tỉ đồng vì heo rớt giá thê thảm

Tiêu thụ heo tết có xu hướng giảm Nguồn cung heo dịp tết năm nay vượt cầu bởi người chăn nuôi ồ ạt tăng đàn. Tuy nhiên, thực tế những năm qua cho thấy lượng thịt heo tiêu thụ trong dịp tết có xu hướng giảm dần theo từng năm. Lý do là các chợ, siêu thị mở cửa lại rất sớm, người tiêu dùng không còn thói quen tích trữ thịt heo nhiều ngày. Ngoài ra lượng công nhân, học sinh, sinh viên ngày tết về quê nhiều nên lượng thịt heo tiêu thụ giảm. Bên cạnh đó, hiện nay người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn ngoài thịt heo nội. Đơn cử nhiều người thích dùng thịt heo ngoại nhập hay các loại thịt khác như thịt gà, bò, cừu, dê… Ông ĐOÀN XUÂN TRÚC, Phó Chủ tịch

Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam ________________________________ Giá heo bán lẻ giảm nhưng còn cao Giá heo hơi giảm mạnh nhưng giá thịt heo bán tại chợ lại chỉ giảm nhẹ. Khảo sát tại một số chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM cho thấy giá bán lẻ giảm chỉ 8.000-10.000 đồng/kg tùy loại. Chẳng hạn thịt heo đùi, thịt ba rọi hiện còn 80.000-90.000 đồng/kg; sườn non 120.000-130.000 đồng/kg. Lý giải về việc giá heo bán lẻ không giảm tương ứng với giá heo hơi, một số tiểu thương chợ Gò Vấp cho rằng do khâu trung gian làm giá. Riêng tại hệ thống siêu thị và nhiều cửa hàng, giá thịt heo trong chương trình bình ổn giảm 3.000 đồng/kg. TÚ UYÊN