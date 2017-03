Nguy cơ mất hơn 400 triệu đồng thuế vì… sai chính tả

Sai một chữ, có thể phá sản Các công ty nhập khẩu cần lưu ý xem kỹ hợp đồng, giấy tờ, giấy chứng nhận… vì có khi chỉ cần sai một chữ thì giấy tờ đó vô giá trị hoặc bị đánh thuế cao. Đặc biệt khi phát hiện sai thì phải yêu cầu bên xuất khẩu sửa ngay. Nếu chờ đến khi nhận hàng mới phát hiện sai sót thì phía nước xuất khẩu thường làm khó, không chịu sửa. Điều này khiến doanh nghiệp vừa tốn thời gian, chi phí, thậm chí phá sản vì lô hàng nhập về. Đại diện một công ty nhập khẩu bò “Nước xuất khẩu phải chịu trách nhiệm” Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về những vướng mắc của Công ty Vinaforest, đại diện Cục Chăn nuôi cho hay mẫu chứng nhận lý lịch do nước xuất khẩu chịu trách nhiệm chứ không phải do nước nhập chịu trách nhiệm. (Trong trường hợp công ty trên là do Hiệp hội Giống bò Brahman Úc ban hành và chịu trách nhiệm - PV). Đại diện Cục Chăn nuôi cũng cho hay đã nhận được rất nhiều văn bản thắc mắc của các công ty nhập khẩu bò về vấn đề giấy chứng nhận lý lịch. Những trường hợp mắc lỗi phần lớn do còn thiếu kinh nghiệm, không nắm rõ quy định, không đầy đủ thông tin lý lịch giống…“Đối với những trường hợp này, Cục đều trả lời, giải thích rõ” - đại diện Cục Chăn nuôi khẳng định.