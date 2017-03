‘Nguy cơ Mỹ cấm cửa gạo Việt là lớn’

Chiều 30-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Thành Đô, Phó Cục trưởng Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối thuộc Bộ NN&PTNT, cho biết như trên.

Theo ông Đô, nguyên nhân là do thời gian qua nhiều lô hàng gạo của nước ta xuất khẩu sang Mỹ bị trả về vì một số dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn cho phép của nước này. Do đó nếu không cảnh báo, hạn chế việc xuất khẩu thì nguy cơ Mỹ sẽ đóng cửa thị trường với gạo Việt Nam là rất lớn. “Mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Mỹ rất ngặt nghèo so với các thị trường nhập khẩu khác” - ông Đôn cho biết thêm.

Còn theo thống kê của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), tính từ năm 2012 đến tháng 8-2016, có tổng số 16 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam bán sang thị trường này bị trả về với tổng số 412 container, tương ứng gần 10.000 tấn gạo bị trả về.