Nhà băng ngưng 'gom' vàng sau khi được gia hạn

Nhân viên Ngân hàng hợp nhất SCB cho biết, từ ngày 4/5, nhà băng này đã tạm ngưng huy động và giữ hộ vàng. "Riêng các sổ đã làm trước đó, lãi suất áp dụng cho khách vẫn giữ nguyên", người này chia sẻ. Cuối thàng 4, SCB phát hành chương trình giữ hộ vàng với lợi tức cao nhất 4,6% một năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.





Thông tin gia hạn thời gian huy động vàng đến tháng 11 không tác động nhiều đến thị trường vàng. Ảnh: Lệ Chi.

Theo Tuệ Minh - Lệ Chi ( VNE)



Tại Ngân hàng Phương Nam, trước đây lãi suất vàng từ 10 lượng trở lên là 3,5% một năm, từ 70 lượng và khách 50 tuổi trở lên là 4,2%. Tuy nhiên, sáng 7/5, tại một phòng giao dịch ở Hà Nội, nhân viên nhà băng thông tin lãi suất đã giảm 0,5% so với tháng 4. Cụ thể, lãi gửi vàng với số lượng 10 cây trở lên chỉ còn cao nhất 3%. Còn khách hàng trên 50 tuổi gửi từ 70 lượng vàng tại ngân hàng được hưởng lãi 3,7%.Cán bộ một nhà băng mới giảm lãi suất vàng cho biết, tháng 4, lãi dâng cao là do ngân hàng tranh thủ huy động vàng trước thời hạn bị siết. Nhưng đến khi Ngân hàng Nhà nước gia hạn cho phép các nhà băng được huy động đến gần hết tháng 11, vốn vàng bớt căng hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều đơn vị (trong đó có ngân hàng ông này) giảm bớt lãi suất gửi vàng.Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB chia sẻ, thông thường, các ngân hàng huy động vàng bằng phát hành chứng chỉ ngắn hạn với 2 mục đích chính: Để trả các khoản đã huy động trước đó, hoặc chuyển thành tiền đồng. Hiện nay, việc chuyển vàng thành VND bị cấm, nên có thể suy luận rằng, các ngân hàng đang thu hút vốn vàng cho mục đích đầu tiên. Đến khi được gia hạn lãi suất giảm bớt vì thời hạn được huy động còn khá dài.Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm cũng nhìn nhận, gia hạn cho ngân hàng huy động vàng dưới hình thức chứng chỉ ngắn hạn là biện pháp tích cực. Việc này sẽ giúp các nhà băng giải quyết tồn tại trong huy động vốn vàng trước đó. Ông nói thêm, ngừng giữ hộ và giảm lãi suất là động thái thích nghi của ngân hàng. "Ngoài ra, chính các nhà băng cũng phải rút dần vì nếu huy động lãi suất cao, sau này sẽ phải chịu rủi ro lớn", ông Cao Sĩ Kiêm bày tỏ.Các doanh nghiệp vàng cũng cho biết, quyết định gia hạn huy động vàng chủ yếu nhằm gỡ khó cho một số ngân hàng. Bởi lẽ, thời gian qua họ đã mang vàng cầm cố để vay vốn tiền đồng và ngoại tệ của ngân hàng bạn chứ không có nhiều tác động đến thị trường vàng vật chất.Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ cho hay, mấy ngày nay, người dân có động thái mua vàng vào. Tuy nhiên, xu hướng mua vàng chủ yếu là do chứng kiến giá liên tục đi xuống chứ không phải do thông tin Ngân hàng Nhà nước gia hạn cho các nhà băng được huy động vàng thêm 7 tháng nữa.Đại diện DOJI chung nhận định khi cho rằng, giá vàng giảm là nguyên nhân chính khiến người dân đi mua vàng trong mấy ngày gần đây. Ông này cho biết, hôm thứ 7, khi giá vàng xuống sát 42,2-42,4 triệu đồng một lượng, nhiều người dân đi mua vào. "Chủ yếu là khách mua lẻ vài ba lượng", ông nói.Phó phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC Nguyễn Công Tường cũng ghi nhận, thời gian qua, mãi lực ngoài thị trường khá yếu. Mặc dù các nhà băng được huy động vàng của dân tới tháng 11 năm nay nhưng vẫn không kích thích được sức mua. Trong ngày 7/5, khách hàng mua bán vàng khá cân bằng. Tổng lượng vàng bán ra khoảng 3.000 lượng còn mua vào hơn 2.500 lượng."Nhiều người dân đang muốn loại vàng ra khỏi danh mục đầu tư của họ do sóng vàng quá yếu. Vì vậy, cuối tuần trước, có một số người đã mạnh tay bán vàng ra với số lượng khá lớn để cắt lỗ", ông Tường nói.Không ở đâu ngân hàng còn huy động vàng như Việt Nam