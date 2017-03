Nhà máy in tiền quốc gia chuyển thành công ty TNHH

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành quyết định chuyển đổi Nhà máy In tiền Quốc gia thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nhà máy vẫn giữ nguyên tên gọi sau khi chuyển đổi và có tên giao dịch quốc tế là National Banknote printing plant.

Theo quyết định này, Nhà máy In tiền Quốc gia sẽ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng kể từ ngày được cấp đăng ký doanh nghiệp. Với ngành nghề kinh doanh là in và đúc tiền, vốn điều lệ của Nhà máy In tiền Quốc gia (tính đến cuối năm 2009) là hơn 720 tỷ đồng. Vốn điều lệ này sẽ được xác định lại và bổ sung trong thời gian tới.

Theo ủy quyền của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ vai trò đại diện, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với Nhà máy In tiền Quốc gia.

Theo Nhật Minh (VNE)