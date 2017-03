Nhà nghỉ “cháy phòng” - quán cafe nghẹt khách

Tối mồng 2 Tết, tôi phóng xe xuống thăm anh bạn chuyên kinh doanh ăn uống kèm dịch vụ khách sạn tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) để chúc tết. Tới nơi rồi mới gọi điện thoại, máy đổ chuông mấy lần vẫn không thấy bạn trả lời khiến tôi chán nản định quay về. Vừa lúc đó, bạn tôi gọi lại nói: “Tôi bận tối mắt mũi ông ơi. Tết là dịp để mọi người sum vầy, quây quần bên nhau, còn tôi được nghỉ đúng 12 tiếng đồng hồ kể từ lúc Giao thừa, 12 giờ trưa ngày mồng 1 Tết công việc trở lại bình thường, thậm chí khách khứa còn đông hơn dịp trước đó”.

Nhà nghỉ tăng giá khách vẫn đông

Anh bạn tôi kể, từ hôm 25 tháng Chạp, khách vào thuê phòng nghỉ đã nườm nượp, chủ yếu là thanh niên. Vào thời điểm ban ngày việc thuê phòng ốc diễn ra bình thường nhưng từ 7 giờ tối trở đi mọi chuyện hoàn toàn khác. Nếu như ngày thường mức thuê phòng là 70 nghìn/giờ, mỗi giờ tiếp theo tăng thêm 10 nghìn đồng thì áp Tết giá tăng lên mức 100 nghìn đồng/giờ, mỗi giờ tiếp theo tăng thêm 20 nghìn.

Song chưa thấy bất cứ đôi nào phàn nàn về giá cả. Các đôi cứ vào phòng, bấm giờ đúng một tiếng sau họ ra về với tâm trạng đầy phấn chấn. Nhân viên phục vụ xoay như chong chóng, thời gian dọn phòng quy định trong vòng 10 phút để đáp ứng nhu cầu của lượt khách tiếp theo.

Bạn tôi cho biết thêm: Đêm giao thừa, còn đúng 5 phút nữa thời khắc năm mới đến, đôi nam nữ cuối cùng mới rời khỏi khách sạn để mọi người đóng cửa đón mừng xuân về. Nghỉ ngơi nửa ngày, khách sạn mở cửa trở lại. Không phải đợi lâu như ngày thường, chỉ ít phút sau khi mở cửa đã có một đôi nam nữ tình tứ dìu nhau vào hỏi thuê phòng. Cứ như vậy guồng quay của khách sạn này hoạt động hết công suất, thậm chí có thời điểm “cháy phòng” vì có nhiều đôi đến một lúc.

Để xác minh thêm nguồn tin, tôi phóng xe sang Thọ Xuân, tấp vào một nhà nghỉ hỏi thuê phòng. Cô chủ dáng người tươi trẻ tỏ ra không mặn mà cho lắm. Tôi nghĩ cô chủ thấy tôi đi một mình nên vội nói “Chỉ 5 phút nữa là bạn gái của anh đến”. Cô chủ cười khẩy rồi trả lời một cách vô cảm: Nhà nghỉ của em dịp này lúc nào cũng kín đặc khách, nếu anh chờ được thì phải 30 phút nữa mới có phòng trống. Tôi cảm ơn, rồi vội vã ra xe phóng thẳng.

Quán càphe không còn chỗ ngồi

Tối Giao thừa, dọn dẹp việc nhà mãi gần 21 giờ mới xong, tôi thèm cafe quá nên gọi cho ông bạn nối khố từ thời còn thơ ấu ở quê hỏi quán có còn mở cửa không. Trong tiếng nhạc xập xình, tiếng người ồn ào, bạn tôi nói: Đêm nay phải đến Giao thừa mới hết khách. Tôi mừng như mở cờ nên gọi thằng em con nhà chú vào chỗ bạn uống cafe.

Quán cafe luôn đông khách những ngày Tết

Thật khó tưởng tượng, sống ở thành phố cả năm, thỉnh thoảng mới về quê vào dịp nghỉ lễ nhưng chưa khi nào tôi thấy quán cafe tấp nập đến thế. Đỗ xe bên đường tôi nhìn vào quán Đam Mê của anh bạn ở dốc Eo Lê, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc chỉ thấy toàn xe máy xếp nhiều dãy dài từ trong sát vách núi ra đến mép đường. Vào bên trong, nhìn quanh quẩn không còn một chỗ trống, bạn tôi bảo: Thôi ông vào nhà ngồi, tôi lại thích cái không khí, nếu ngồi ở trong nhà thì thà tự pha cafe lấy uống cho song.

Mãi rồi anh em tôi cũng tìm được một chỗ ngồi ké với mấy cậu bạn của thằng em. Tiếng là bạn thân nhưng đông khách quá nên anh em tôi cũng phải chờ gần 20 phút sau mới thấy ông chủ mang hai li cafe ra và buông lời khá lạnh lùng: “Ông cứ ngồi uống, tôi bận khách quá, nói chuyện sau nhé”.

Thông cảm cho bạn, tưởng rồi sang trưa ngày đầu tiên của năm mới, bạn bè tha hồ mà “chém gió” trên trời dưới biển. Ai dè, qua buổi sáng mồng một, bạn đã mở quán bán hàng, khách khứa lại tấp nập như tối hôm trước. Bạn tôi thật thà, bán cả tháng không bằng mấy ngày Tết nên phải tranh thủ. Hỏi khách thì rõ, quán của bạn tôi pha cafe thuộc hàng ngon thượng hạng ở vùng quê này, ai thèm li cafe cũng ghé qua quán quen để được thưởng thức hương vị của từng giọt cafe nhỏ xuống tí tách.

Nhưng qua câu chuyện của bạn tôi sau này tôi hiểu kiếm được đồng tiền chẳng dễ dàng chút nào. Đang là ngày tết, nhiều khách bước vào quán trong tình trạng say lướt khướt, nhất là đám thanh niên. Do đó, có hôm quán trở nên ầm ĩ bởi nhóm thanh niên này va chạm với nhóm kia, đánh nhau loạn xạ, cốc chén đập vỡ loảng xoảng. “Biết làm sao được ông. Đành ngậm bồ hòn nói ngọt. Những hôm có một hai vụ đám thanh niên đánh nhau coi như ngày hôm đó làm việc không công”- bạn than thở.

Theo Anh Tuấn (Lao Động)