Nhập máy móc phải nộp catalog… in màu

Từ ngày 1-7 vừa qua tất cả máy móc nông cụ nhập khẩu về Việt Nam đều phải kiểm tra. “Điều không hợp lý là ở chỗ các loại máy móc này Việt Nam không sản xuất được và chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật thì kiểm tra làm gì, chỉ thêm tốn thời gian của doanh nghiệp (DN)” - ông Hòa nói.

Không chỉ vậy, theo ông Hòa, DN còn phải gửi hồ sơ ra Hà Nội, chờ đợi cơ quan chức năng kiểm tra rồi mới được nhập hàng về. Danh sách, catolog hàng hóa cũng phải in ấn, gửi kèm hồ sơ gây mất thời gian nhưng lại không có tác dụng thực tiễn. “Mà in trắng đen cũng không được, phải in màu gây tốn kém” - ông Hòa bức xúc.

Một DN khác phản ánh về chuyện nhập giống cỏ về trồng phục vụ chăn nuôi. Giống cỏ này trên thế giới đã trồng 20-30 năm và Việt Nam cũng đã trồng rồi nhưng khổ nỗi lại chưa có trong danh mục giống cỏ quốc gia. Thế nên DN chỉ được nhập về trồng thử nghiệm. “Có trường hợp chờ thử nghiệm lâu quá, khách hàng đợi không nổi nên chúng tôi mất luôn khách hàng” - đại diện DN bức xúc.

Trước những phản ánh của DN, ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, cho hay Sở sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết. Riêng với vướng mắc về việc nhập giống cỏ, ông Trung chia sẻ ông cũng “dị ứng” với thủ tục trồng thử nghiệm, cái gì cũng khảo nghiệm nhưng không biết hiệu quả ra sao. “Sở sẽ kiến nghị vấn đề này với Bộ NN&PTNT trên quan điểm nếu thế giới hay Việt Nam đã trồng rồi thì xem xét tạo điều kiện cho DN” - ông Trung cam kết.