Nhập siêu cả năm chỉ khoảng 5,5 tỷ đôla

Kkim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm ước đạt 53 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp vốn trong nước ước đạt 20,5 tỷ USD, chiếm 38,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 32,6 tỷ USD, chiếm 61,4% tổng kim ngạch.



Trong khi nhóm nông sản yếu thế thì nhóm hàng công nghiệp chế biến là điểm nổi bật với mức tăng trưởng cao nhất (30,7%) và đóng góp lớn nhất (hơn 7,8 tỷ USD) vào gia tăng kim ngạch xuất khẩu chung.







Doanh nghiệp nội vốn ít, chịu lãi suất cao hơn khối FDI. Ảnh: Hoàng Lan

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm ước đạt xấp xỉ 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu của khu vực đầu tư trong nước là 25,8 tỷ USD, giảm 8,2%, còn khối vốn đầu tư nước ngoài là 27,9 tỷ USD, tăng 26,1%.Nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn tư nước ngoài tăng cao, trong khi khối trong nước giảm. Nhập khẩu nhiều, nhưng khối doanh nghiệp này vẫn xuất siêu gần 4,7 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,3 tỷ USD. Điều này cho thấy doanh nghiệp FDI với tiềm lực về vốn và sự sẵn có nên ít bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn trong nước. Còn doanh nghiệp nội vốn ít, lãi suất cao, thị trường eo hẹp nên sản xuất bị ảnh hưởng.Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 6 tháng đầu năm tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, chênh lệch cán cân thương mại vì thế đã được thu hẹp. Cụ thể tỷ lệ nhập siêu trên kim ngạch xuất khẩu đã giảm 14,5% so với cùng kỳ.6 tháng cuối năm, do nền kinh tế vẫn còn khó khăn, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu nên nhập khẩu của nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế có thể tăng không nhiều. Đối với nhóm mặt hàng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị của các dự án đầu tư sẽ tăng hơn so với đầu năm do nhu cầu sản xuất hàng cho những tháng cuối năm. Dự kiến nhập khẩu 6 tháng cuối năm khoảng 61- 61,5 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt khoảng 115 tỷ USD.Nhập siêu cả năm được Bộ Công Thương dự báo đạt 5,5 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu 5%, thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch, nhập siêu không vượt quá chỉ tiêu đã thực hiện năm 2011, bằng 10,5% kim ngạch xuất khẩu.