Nhập siêu tăng mạnh trong tháng 9

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu chính thức của tháng 8 và mức ước tính cho tháng 9. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu được hơn 6,8 tỷ USD và nhập khoảng 7,2 tỷ USD giá trị hàng hóa trong tháng 8. Như vây, nhập siêu thực tế của tháng trước chỉ còn lại khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức 900 triệu USD được ước tính trước đó.



Tuy nhiên, bước sang tháng 9, tình trạng nhập siêu căng thẳng trở lại, đặc biệt là trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu cũng có dấu hiệu đi xuống.



Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng giá trị hàng hóa được xuất - nhập qua biên giới trong gần 30 ngày qua đạt khoảng 13,2 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với tháng trước. Trong khi đó, nhập siêu được dự kiến ở mức 1,05 tỷ USD (xuất khẩu đạt 6,1 tỷ USD trong khi nhập 7,15 tỷ USD).



Nếu mức dự kiến này không sai lệch quá lớn so với thực tế, thì sau 4 tháng được kiềm chế, nhập siêu đã vượt mốc một tỷ USD trong tháng 9. Tính chung từ đầu năm, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam đã đạt khoảng 8,6 tỷ USD.





Theo Nhật Minh ( VNE)