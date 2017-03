Nhật Bản đề nghị miễn thuế gần 90% hàng hóa Mỹ

Theo một nguồn tin ngày 18/9, tỷ lệ các mặt hàng miễn thuế sẽ vượt qua mức 88,4% mà Nhật Bản nhất trí bãi bỏ với Philippines trong vòng 10 năm tới vốn được cho là ở mức cao nhất trong số 13 thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mà Nhật Bản đã ký kết đến nay.



Nếu Nhật Bản loại bỏ toàn bộ thuế suất trừ các danh mục hàng hóa nhạy cảm như gạo, thịt bò, thịt lợn, đường và các sản phẩm sữa, tỷ lệ miễn thuế sẽ tăng lên tới 93,5%.



Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc thảo luận song phương ở Washington từ ngày 20-23/9 song song với phiên thảo luận của các trưởng nhóm đàm phán về hàng loạt những vấn đề trong đàm phán TPP từ ngày 18-21/9.



Nhật Bản đã trao đổi một danh sách các mặt hàng miễn thuế với Brunei, New Zealand, Malaysia, Peru và Singapore trong vòng đàm phán thứ 19 hồi tháng 8/2013. Các đề xuất đến nay chiếm khoảng 80% mặt hàng.



Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với áp lực mạnh mẽ trong nước về bảo hộ ngành nông nghiệp, việc cắt giảm thuế suất đối với các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là gạo, dường như đã bị loạt khỏi đề nghị mới nhất này.



12 nước tham gia đàm phán TPP - bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam - đang tìm cách đạt được sự nhất trí cơ bản vào tháng 10/2013 và hoàn tất một thỏa thuận vào cuối năm nay.





Theo Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)