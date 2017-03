Nhật nhập khẩu nhiều nhất mực, bạch tuộc của VN

Nhật Bản đang vươn lên dẫn đầu các thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam.



Các doanh nghiệp xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm sang Nhật Bản. Số lô hàng nhuyễn thể bị cảnh báo nhiễm Chloramphenicol tại thị trường này trong sáu tháng đầu năm nay giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.



Chỉ trong tháng 6/2012, với giá trị nhập khẩu tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, Nhật Bản đã vượt lên dẫn đầu trong số các bạn hàng lớn và "gắn bó" nhất của nhuyễn thể chân đầu Việt Nam. Dự báo từ nay đến cuối năm, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng mạnh với giá xuất hấp dẫn, ổn định hơn so với các thị trường nhập khẩu khác.



Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường này là thiếu nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu trong nước hiện mới chỉ đáp ứng được 20-30% công suất của các nhà máy, còn lại doanh nghiệp phải nhập khẩu từ Myanmar, Thái Lan, Indonesia về gia công, chế biến xuất khẩu.



Không những thế, hiện nay, các “đối thủ” của sản phẩm bạch tuộc của Việt Nam tại thị trường Nhật Bản là Trung Quốc, Morocco và Tây Ban Nha đang cung cấp khối lượng lớn gấp nhiều lần so với Việt Nam, lần lượt chiếm 15%, 10% và 9% trong tổng khối lượng nhập khẩu sản phẩm này của Nhật Bản, trong khi Việt Nam chỉ chiếm chưa đầy 3%.



Tuy nhiên, với những khó khăn về nguyên liệu đang là rào cản, nhiều doanh nghiệp thủy sản vẫn nhận định Nhật Bản có thể là thị trường nhập khẩu lớn nhất mực, bạch tuộc của Việt Nam trong năm 2012.





Theo Thúy Hiền (TTXVN)