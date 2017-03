Nhật xây khu công nghiệp quy mô lớn ở Việt Nam

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Nidec (Khu Công nghệ cao TpHCM),

100% vốn đầu tư của Nhật Bản. (Nguồn: Internet)

Nguồn tin cho biết tập đoàn Sojitz, Daiwa House và công ty Kobelco Eco-Solutions (thuộc Kobe Steel Group) sẽ cùng nhau xây dựng Khu công nghiệp Long Đức (huyện Long Thành, Đồng Nai) trên diện tích 270ha với tổng kinh phí đầu tư 100 triệu USD.Theo kế hoạch, khu công nghiệp Long Đức sẽ bắt đầu mở cửa từ Hè năm 2012 với mục tiêu thu hút khoảng từ 100-150 doanh nghiệp vào đầu tư.Bên trong khu công nghiệp sẽ xây dựng Trung tâm dữ liệu, hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhất và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây để giảm thiểu chi phí về quản lý dữ liệu và xử lý môi trường cho các doanh nghiệp vào đầu tư.Hiện nay, do tỷ giá đồng yên tăng cao, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh quá trình xây dựng cơ sở tại nước ngoài và ngày càng nhiều doanh nghiệp nước này chọn Việt Nam là điểm đến do giá nhân công rẻ chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc.Theo thống kê của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), tổng số vốn đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt 1,169 tỷ USD, trong đó tỷ lệ tăng đã gấp 8,3 lần so với cùng kỳ năm 2010 và đạt mức cao nhất tại khu vực châu Á.Vào năm 2000, mới chỉ có 327 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia Liên minh doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhưng giờ đây con số này đã là trên 950 doanh nghiệp.