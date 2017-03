Nhiều bộ quản, doanh nghiệp rối

Pháp Luật TP.HCM ngày 18-7 có bài “Bánh Trung thu: Công Thương quản vỏ, NN&PTNT quản nhân” phản ánh theo Luật An toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 1-7), doanh nghiệp (DN) làm bánh Trung thu gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vì hai bộ Công Thương và NN&PTNT cùng quản. Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM (Sở Y tế), và được ông cho biết: “Một bộ chỉ nên quản lý VSATTP một DN để không chồng chéo, vừa hiệu quả lại dễ quy trách nhiệm”.

Vẫn chưa rõ ràng

. Thưa ông, theo Luật ATTP thì Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương quản lý ngành nghề nào?

+ Bộ Y tế quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

Bộ NN&PTNT quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ quả và sản phẩm rau, củ quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; thực phẩm biến đổi gien, muối và các nông sản thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

Bộ Công Thương quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra sữa nhập khẩu của một DN. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đối với điều khoản “các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ” thì thực sự chưa rõ ràng vì thực phẩm khác là thực phẩm gì cần có hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, một số loại hình kinh doanh như bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn do ngành y tế quản lý.

. Ngoài sữa, bánh Trung thu do hai bộ cùng quản lý thì còn sản phẩm nào rơi vào cảnh tương tự không, thưa ông?

+ Luật ATTP quy định Bộ NN&PTNT quản lý VSATTP suốt quá trình thu gom, chế biến trái cây và sản phẩm từ trái cây. Điều này có nghĩa là các sản phẩm nước ép trái cây do Bộ NN&PTNT quản lý. Trong khi đó, luật cũng quy định Bộ Công Thương quản lý VSATTP trong suốt quá trình chế biến nước giải khát. Vì vậy, nước ép trái cây do hai bộ quản lý. DN sản xuất bánh bao cũng rơi vào cảnh tương tự: nhân bánh sẽ do Bộ NN&PTNT quản lý, còn vỏ bánh sẽ được Bộ Công Thương “để mắt” tới…

Dễ chồng chéo

. Thưa ông, một DN sản xuất thực phẩm bị nhiều bộ quản lý sẽ nảy sinh vấn đề gì?

+ Nhiều bộ cùng quản lý dễ gây chồng chéo khiến DN thêm rối rắm, sản xuất dễ xáo trộn. Đơn cử như việc kiểm tra, thanh tra định kỳ. Một DN khi thì đoàn của ngành NN&PTNT đến kiểm tra, lúc thì đoàn của ngành công thương xuống thanh tra thì quá phiền hà.

Các DN sản xuất, chế biến thực phẩm muốn hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (giấy chứng nhận). Trước khi cấp giấy chứng nhận cho DN, cơ quan chức năng phải thẩm định điều kiện VSATTP từ khâu thu gom nguyên liệu đến khâu sản xuất. Giả dụ ngành công thương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho DN sản xuất bánh bao thì phải thẩm định khâu thu gom thịt, trứng. Ngặt nỗi khâu này lại do ngành NN&PTNT quản lý nên DN phải thực hiện theo quy định do ngành này đưa ra. Nếu vì một lý do nào đó mà ngành công thương không đồng ý với quy định của ngành NN&PTNT, buộc DN phải thay đổi theo ý của ngành công thương thì DN sẽ bị rối.

Chưa hết, khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra thì ngành y tế vào cuộc tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện sản phẩm của một DN do nhiều bộ cùng quản lý thì ngành y tế sẽ báo cho các bộ biết để tiếp tục điều tra. Việc làm này vừa không đồng bộ, vừa kéo dài thời gian. Ngoài ra, việc nhiều bộ cùng quản lý còn khiến DN gặp khó trong việc xin giấy phép quảng cáo, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm…

. Theo quan điểm của ông, liệu Luật ATTP có “đi vào cuộc sống” so với Pháp lệnh VSATTP?

+ Có, với điều kiện phải có nghị định hướng dẫn rõ ràng. Quốc hội ban hành Luật ATTP nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý VSATTP được tốt hơn. Trong quá trình thực hiện, nếu bộc lộ những vướng mắc, chồng chéo… thì cơ quan có thẩm quyền sẽ điều chỉnh.

. Xin cảm ơn ông.

Ngành y tế tiếp tục quản lý VSATTP? Ngày 13-7, Cục ATVSTP (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện Luật ATTP. Theo Cục, trong khi nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP chưa được ban hành, chi cục ATVSTP tỉnh, TP vẫn tiếp tục quản lý VSATTP trên địa bàn để các hoạt động liên quan đến VSATTP không bị gián đoạn. Như vậy, Sở Y tế sẽ tiếp tục cấp giấy chứng nhận VSATTP cho bánh Trung thu. Trong khi đó, ngày 18-7, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT), cho rằng Bộ NN&PTNT chỉ quản lý những cơ sở giết mổ thịt hoặc là cơ sở sản xuất sữa đầu vào, còn trách nhiệm quản lý sản xuất bánh Trung thu thuộc về Bộ Công Thương. Ông cho biết theo quy định mới của Luật ATTP thì chi cục ATVSTP ở các địa phương không có thẩm quyền quản lý sản xuất, kinh doanh đối với các DN sản xuất bánh Trung thu hay các sản phẩm tương tự. DN sản xuất các mặt hàng này muốn được cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện VSATTP thì phải làm đơn đăng ký gửi Sở Công Thương các tỉnh để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, nếu đủ điều kiện mới được cấp. Cơ quan chuyên môn của hệ thống ngành công thương sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đủ điều kiện VSATTP. Như vậy, nếu linh động thì chi cục ATVSTP ở các địa phương vẫn có thể cấp giấy chứng nhận VSATTP cho DN sản xuất bánh Trung thu. Nhưng nếu căn ke về mặt luật pháp hoặc nếu ngành công thương làm khó DN thì giấy phép trên cũng… trớt hướt! TRẦN NGỌC - TRÀ PHƯƠNG

TRẦN NGỌC thực hiện