Nhiều công ty mất khả năng trả nợ bảo hiểm xã hội

Trong đó, một số công ty con thuộc Tập đoàn Mai Linh nợ bảo hiểm xã hội đến 40 tỷ đồng. Hiện cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM đã khởi kiện 5 công ty thuộc tập đoàn này ra tòa.



Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines cũng đã mất khả năng chi trả các khoản nợ BHXH. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trong ngành may mặc như Ilshin Womo, Sea Hwa Vina, nợ lần lượt là 4,7 và 6,3 tỷ đồng.



Nhìn chung, các lĩnh vực như xây dựng, may mặc, giày da, tàu biển… đang là những đơn vị nợ BHXH nhiều nhất.



Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó phòng thu BHXH TP HCM, nợ BHXH luôn ở mức cao do tình hình kinh tế có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.



Tính đến 30/11, số nợ BHXH là 1.450 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ trên 6 tháng có xu hướng tăng, từ mức chỉ chiếm 20% tổng dư nợ lên đến 35% tổng dư nợ.



Nợ bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng tăng cao. Cụ thể, số nợ BHTN trong 9 tháng là 38,1 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ; nợ BHYT là 276 tỷ đồng, tăng 27,5%.



Bên cạnh đó, bà Hạnh cho rằng hiện tình trạng trốn, chậm đóng bảo hiểm hoặc khai báo không trung thực về số lao động và mức lương tại doanh nghiệp cũng còn diễn ra. Một trong những lý do lớn là việc chiếm dụng tiền BHXH có lợi hơn so với việc vay tiền ngân hàng do không cần thế chấp tài sản, hay kê khai thủ tục mà lãi suất chậm đóng BHXH lại thấp hơn lãi suất vay ngân hàng.



Rất nhiều doanh nghiệp đã giải thể không còn hoạt động, hoặc chuyển đi nơi khác cũng đã bỏ luôn nghĩa vụ phải đóng BHXH, khiến cho số nợ tăng lên nhưng BHXH không cách nào thu được. Bà Hạnh nói rằng nhiều doanh nghiệp đã bị khởi kiện ra tòa nhưng việc thi hành án gặp khó khăn do doanh nghiệp cố tình né tránh, trì hoãn việc thi hành án.





