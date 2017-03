Nhiều đặc sản An Giang có ở siêu thị TP.HCM

Hội nghị giao thương nằm trong chương trình Hợp tác thương mại giữa TPHCM và các tỉnh Đông-Tây-Nam Bộ.

Đặc biệt có hợp đồng ký kết giữa Saigon Co.op với ba DN An Giang hàng hóa không chỉ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Singapore thông qua sự hợp tác giữa Saigon Co.op và Fairprice. Đồng thời có tám hợp đồng do DN TP.HCM ký kết để cung ứng hàng hóa cho siêu thị Tứ Sơn An Giang...

Hiện nay nhiều sản phẩm đặc trưng của An Giang như: gạo, thủy hải sản, đường Thốt Nốt... đã có mặt ở Saigon Coop. Siêu thị đã ký kết tiêu thụ sản phẩm của 17 doanh nghiệp An Giang với trên 3.000 tấn sản phẩm và đạt doanh số trên 80 tỷ đồng. Hiện có hai DN An Giang hợp tác làm nhãn hàng riêng nên sản lượng cung ứng vào thị trường thành phố mỗi năm đều tăng. Trong sáu tháng đầu năm hợp tác giữa TP.HCM và An Giang là đạt 429 tỷ đồng

Tính thời điểm này có 80% trong số khoảng 1.500 nhà cung cấp của siêu thị Tứ Sơn An Giang là DN thành phố. Doanh số tiêu thụ hàng hóa trong sáu tháng đầu đạt 90 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết chương trình Hợp tác thương mại đã hỗ trợ DN TP.HCM tạo mối liên kết sản xuất, phân phối hàng hóa với DN các tỉnh, mở rộng việc đầu tư cơ sở sản xuất, trang trại …để cung ứng nguồn nguyên liệu cho thị trường thành phố. Đồng thời hệ thống phân phối của DN cũng phát triển đến các tỉnh. Và hàng hoá đặc sản của DN các tỉnh không chỉ có mặt ở hệ thống phân phối bán lẻ ở thành phố mà thông qua đây sẽ đi đến các địa phương khác cũng như nước ngoài.

