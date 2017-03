Nhiều mặt hàng thiết yếu đang giảm giá

Nguyên nhân do tình hình cung cầu hàng hoá được bảo đảm, đáp ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng hiện nay.



Giá gas giảm liên tục



Hôm nay, giá gas của Công ty Saigon Petro đã giảm 6.000 đồng/bình, trước đó 10 ngày gas của công ty này đã giảm 9.000 đồng.



Từ đầu tháng 6, giá gas chính thức giảm từ 15 - 19.000 đồng/bình. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng dao động quanh mức 367.000 - 370.000 đồng/bình 12kg. Hiện giá gas tại các công ty như Vinagas, Gia Đình Gas, Petro Vietnam, MTGas... giảm 15.000 đồng/bình 12kg. Trong khi đó Petrolimex, Saigon Gas, TotalGas giảm 18.000 đồng/bình 12kg. Petrolimex bình 13kg và Shelf Gas bình 12,5kg giảm 19.000 đồng.



Theo khảo sát của PV tại các đại lý bán lẻ gas trên địa bàn Hà Nội tại khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Đống Đa,...đến thời điểm này, các đại lý bắt đầu có sự điều chỉnh giá cho người tiêu dùng. Cụ thể như, giá gas loại bình 12 kg tại Hà Nội hiện nay của các công ty có mức giá rất khác nhau, chẳng hạn MT Gas giá 367.000 đồng, Saigon Petro 370.000 đồng, Saigon Gas 376.000 đồng, Shell và Petrolimex trên 400.000 đồng. Giảm từ 4,000- 6,000 đồng/bình.



Giá bán lẻ gas ra thị trường TP.HCM sẽ được điều chỉnh giảm 500 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương là 6.000 đồng/bình 12kg. Với việc điều chỉnh này, giá gas bán lẻ tối đa đến tay người người tiêu dùng hiện tại sẽ là 376,000 đồng/bình 12 kg.



Giá rau chạm đáy



Trong nhóm thực phẩm, giảm nhiều nhất phải kể đến các loại rau, củ, quả. Hiện, do thời tiết diễn ra khá thuận lợi, nên nguồn cung mặt hàng này luôn dồi dào, kéo giá cả giảm xuống nhanh chóng. Trong đó, giá các loại rau xanh như cải bắp, cải ngọt, cải canh, cà chua, bí đỏ… đã giảm từ 1.000 – 2.000đồng/kg.





Giá rau đã chạm đáy, tiểu thương chợ than ế.

Hình ảnh tại Chợ Mỹ Đình (Ảnh N.Liên)

Hàng Nông - Thủy sản tiếp tục giảm nhẹ

Hàng loạt hãng sữa cam kết không tăng giá

Giá thép giảm mạnh

Theo khảo sát tại các chợ Mỹ Đình, Mai Dịch, Đông Xá, Láng Hạ, Trương Định,…giá các loại rau củ, quả tiếp tục giảm từ 10- 25% theo từng loại. Cụ thể tại chợ đầu mối Mai Dịch (Cầu Giấy), giá các loại rau củ như, giá rau mùng tơi, rau ngót, rau dền, rau muống 1.000 - 1.500 đồng/mớ, dưa chuột có giá 3.000 đồng/kg, su su 3.000-3.500 đồng/kg; khoai tây 10.000 đồng/kg; Cà rốt 6.000/ kg,…Tuy nhiên, giá rau, củ quả ở mỗi nơi mỗi khác. Tại điểm khảo sát, giá rau, củ quả tại các chợ nội thành lại cao gấp đôi so với giá tại các chợ đầu mối. Cụ thể như, tại chợ Mỹ Đình, Láng Hạ và chợ Trương Định, giá các loại rau cao hơn 1.500- 2000 đồng, tùy theo từng loạiVề mặt hàng gạo, trong tuần qua gạo 5% tấm xuất khẩu giá đã giảm khoảng 15 USD/tấn, hiện xuống chỉ 465 - 475 USD/tấn, trong khi gạo 25% tấm xuất khẩu cũng giảm tương tự, xuống mức 425 - 440 USD/tấn.Giá gạo tại ĐBSCL hiện vẫn duy trì ở mức rất thấp, thậm chí nhiều loại gạo giảm. Mặc dù hiện nay có thông tin, giá lúa gạo sẽ có sự khởi sắc trở lại. Tuy nhiên theo bà con nông dân ở đây cho biết, nó chẳng thấm tháp gì nhiều so với đầu tư ban đầu. Cụ thể giá gạo tại đồng bằng: gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì hiện khoảng 9.200 - 9.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, có nhiều nơi vẫn giữ nguyên giá so với tuần trước. Giá gạo 15% tấm là 8.750 - 8.850 đồng/kg. Giá gạo 25% tấm khoảng 8.350 - 8.450 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương, giảm 50 đồng/kg.Chị Quế Nhàn, Thái Thịnh, Hà Nội cho biết: Tôi vừa mua gạo ngày 7/6, giá gạo Bắc Hương giảm 5.000 đồng/kg, xuống còn 170.000 đồng/kg. Hy vọng thời gian tới, giá các mặt hàng thiết yếu tiếp tục giảm để chúng tôi đỡ phải căn cơ chi tiêu như hiện nay.Nếu như tháng 3, cafe Việt Nam lập kỉ lục về giá suốt nhiều năm qua thì bước sang tháng 6 cafe bắt đầu đi xuống. Nguyên nhân, do cà phê thế giới giảm kéo theo giá trong nước hôm nay mất 1,1 triệu đồng/tấn so với ngày hôm qua, xuống còn 49 triệu đồng/tấn. Giá cà phê xuất khẩu cũng giảm hơn 80 USD xuống còn 2.320 USD/tấn.Hồ tiêu tiếp tục giảm mạnh. Từ cuối tháng 5, giá tiêu đã có sự giảm sâu. Đến hết tuần đầu của tháng 6, giá hồ tiêu tiếp tục giảm mạnh. Hiện giá tiêu đen xô tại Bà Rịa- Vũng Tàu 97.000-98.000 đồng/kg, tại Tây nguyên 98.000-99.000 đồng/kg, bình quân giảm 9% trong vòng nửa tháng qua.Theo số liệu mới nhất của Tổng Cục Thống Kê, xuất khẩu hạt tiêu tháng 5 ước đạt 15 ngàn tấn, kim ngạch ước đạt 87 triệu USD, đưa khối lượng hạt tiêu xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 56 ngàn tấn với giá trị xuất khẩu 297 triệu USD, giảm 5,6% về lượng. Hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại tiêu đen và tiêu trắng bình quân đều giảm 100 USD/tấn. Tuy nhiên, giá tiêu luôn có sự biến động khó lường về giá.Giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục giảm khoảng 800 – 1000 đồng/kg. Cá tra giống giảm mạnh từ 10 – 50%: cá hương loại 3.000 con/kg hạ 10 – 50 đồng xuống còn 90 – 100 đồng/con; cá giống cỡ 2cm giảm 200 – 300 đồng xuống còn 1.300 – 1.500 đồng/con. Mặc dù hiện nay có thông tin, cá tra tăng đột biến trở lại là thông tin ảo. Bởi thực tế tại địa bàn bà con nông dân vẫn chịu mức giá bán thấp, thậm chí giảm so với tuần trước từ 500- 1.000đồng/kg.Có một điều dễ nhận thấy, dù giá nông sản có cao nhưng nông dân vẫn không có lãi nhiều. Nguyên nhân, do chi phí đầu vào cao, giá cả thị trường không ổn định, …Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào đang biến động thất thường, nhưng theo thông báo của nhiều công ty sữa trong nước như Vinamilk, NutiFood… từ nay đến hết năm 2011 tất cả các dòng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và sữa bột dành cho người cao tuổi trong sẽ được giữ nguyên giá.Theo Công ty NutiFood, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, để chia sẻ khó khăn cho người tiêu dùng, từ ngày 3/5-2011 đến 31/12-2011, công ty sẽ không tăng giá bán các nhóm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và nhóm sữa bột bổ sung canxi cho người cao tuổi (gồm 2 sản phẩm).Theo đó, đối với dòng sữa bột dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi gồm NutiIQ step 1 và NutiIQ step 2 loại 400 g có giá lần lượt là 86.190 đồng/hộp và 84.660 đồng/hộp, còn NutiIQ step 1 và NutiIQ step 2 loại 900 g có giá lần lượt là 172.380 đồng/hộp và 168.300 đồng/hộp. Còn đối với sữa bột bổ sung canxi dành cho người cao tuổi loại Obilac hộp 400 g có giá 86.400 đồng/hộp, loại 900 g có giá 190.080 đồng/hộp.Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng đã đưa ra cam kết sẽ không tăng giá dòng sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi, đến hết năm 2011.Trong khi đó, trái với những cam kết bình ổn giá của các loại dòng sữa trong nước, kể từ đầu năm đến nay hàng loạt dòng sữa ngoại vẫn âm thầm tăng giá với mức 10 - 20% với lý do giá nguyên vật liệu tăng cao.Một điều có thể thấy rõ nhất trong thời gian qua, giá thép xây dựng có mức giảm giá mạnh nhất với 270.000- 300.000 nghìn đồng/tấn.Theo Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho hay, tính đến cuối tháng 5, chỉ riêng các doanh nghiệp trong hiệp hội, lượng phôi thép tồn kho cũng đã lên đến 600.000 tấn…do việc thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, tạm dừng hoặc hoãn các công trình lớn, thực hiện chỉ tiêu công theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Thêm vào đó hiện nay, nguồn cung trong nước khá dồi dào nên thị trường thép có phần trầm lắng và rơi vào tình trạng ế ẩm do nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm mạnh.Tại thị trường Hà Nội giá thép xây dựng bán ra tại vẫn phổ biến ở mức 18,5 triệu đồng/tấn (thép cuộn), thép cây khoảng 18,4 triệu đống/tấn (đã tính thuế VAT). Theo dự báo của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), thị trường này có thể sẽ tiếp tục ổn định trong tháng 6 và 7 tới.Như vậy dự báo, với lượng thép tồn kho và sản lượng sản xuất hàng tháng như hiện nay sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu mùa xây dựng năm nay. Giá thép trong nước trong thời gian tới sẽ không thể tăng đột biến kể cả trường hợp giá nguyên liệu thép trên thế giới tăng.Tuy nhiên, nguồn tin từ các nhà máy sản xuất thép cũng như giới kinh doanh, lượng sắt thép xây dựng tồn kho đến thời điểm này phải từ 1,2 - 1,3 triệu tấn. Nguyên nhân là do sức tiêu thụ thời gian qua giảm đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp trong nước mà giới kinh doanh thép xây dựng cũng đang “đứng ngồi không yên”. Thậm chí họ chấp nhận bán với giá thấp hơn giá xuất xưởng của hãng thép từ 1 - 1,5 triệu đồng/tấn