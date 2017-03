Nhiều ngân hàng "chạy nước rút" giảm lãi suất huy động

Giảm lãi suất đầu vào để đưa vốn ra nền kinh tế Ngày 21-3, NH Nhà nước cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường để điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt. Theo thống kê mới nhất của cơ quan này, thị trường đã có những tín hiệu vui. Cụ thể, huy động vốn tăng trở lại từ cuối tháng 1. Tính đến ngày 28-2, huy động vốn tăng 2% so với cuối năm 2012, gấp hơn hai lần mức tăng hai tháng đầu năm 2012. Còn tín dụng so với cuối năm 2012 đã đảo chiều tăng trở lại với 0,26% trong tháng 2. Tính hai tháng đầu năm nay, tín dụng giảm 0,28%, thấp hơn mức giảm 1,88% trong hai tháng đầu năm 2012. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, chủ tịch hội đồng thành viên của Agribank, cho biết hiện nay cung vốn của các NH thương mại khá dồi dào trong khi đó, cầu vốn tức là tín dụng thì đang yếu; các yếu tố kinh tế vĩ mô khác có xu hướng tác động tích cực đối với LS và sự cần thiết phải chia sẻ lợi ích trong điều kiện khó khăn hiện nay giữa NH thương mại và khách hàng vay. Điều này cho thấy thị trường đang xuất hiện các điều kiện và khả năng để có thể giảm mặt bằng LS huy động và cho vay. Ông Phạm Huy Thông, phó tổng giám đốc Vietinbank, cho rằng muốn hạ LS cho vay thì LS huy động phải giảm trước. Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống NH đang âm, tức là nguồn vốn đang ứ lại. Do vậy, NH đành phải tìm cách đưa tín dụng ra qua việc hạ LS huy động và hạ LS cho vay. Đây là hoạt động bình thường của các NH. Còn đến thời điểm này, Vietinbank chưa có kế hoạch giảm LS huy động.