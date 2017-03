Nhiễu tin tăng phí hâm nóng thị trường ôtô

Ngay sau khi những thông tin trên được tung ra, thị trường ôtô đã có phản ứng. Không chỉ khách hàng đôn đáo tìm mua xe mà các đại lý, salon ôtô cũng chớp lấy cơ hội này để làm giá.



Khách hàng giật mình



Đến đại lý hay cửa hàng ôtô nào trong thời điểm này, khách hàng chẳng cần hỏi thì cũng được các nhân viên bán hàng nhanh nhảu cho biết thuế, phí sắp tăng nhằm hạn chế xe cá nhân, nếu không tranh thủ mua ngay thì sau này chi phí cho 1 chiếc xe có thể tăng thêm tới trên 10%.



Các nhân viên bán hàng sẵn sàng tính cho khách biết chiếc xe mình dự định mua sẽ tăng thêm bao nhiêu tiền nếu không mua ngay lúc này mà chờ tới sau khi phí đã tăng.



Tại đại lý xe Kia trên đường Giải Phóng (Hà Nội), nhân viên bán hàng đã tính cho khách biết, chiếc Kia Forte SX số tự động do Trường Hải lắp ráp có giá bán 594 triệu đồng, nếu phí trước bạ tăng lên 20%, khách hàng phải trả thêm 8 điểm phần trăm (hiện đang là 12%) trên giá xe, như vậy sẽ tốn thêm 47,52 triệu đồng. Cộng thêm 8 triệu đồng tiền biển số (hiện là 2 triệu) thì số tiền tăng thêm sẽ là 55,52 triệu đồng.



Đấy là với xe bình dân, còn xe cao cấp có giá khoảng 1 tỷ đồng như Hyundai Sonata, chi phí tăng thêm trên 80 triệu đồng. Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng như đề xuất của các cơ quan, thêm 10-15%, thì mỗi chiếc xe sẽ tăng thấp nhất cỡ từ 50 triệu đồng nữa.



Vừa mới nghe tin thuế suất thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc giảm khoảng 3-4% và thuế linh kiện một số mẫu xe cũng giảm, nhiều khách hàng đã mừng thầm, tạm dừng nhu cầu, ngóng chờ ngày ôtô giảm giá. Vậy mà thông tin đề nghị tăng thuế, phí làm cho nhiều người giật mình. Nhẩm tính, giá xe có giảm cũng không bù được với số tiền tăng do phí tăng tại hai thành phố lớn mà các cơ quan đề nghị.











Đại lý, cửa hàng ôtô "mở cờ trong bụng"

Theo Trần Thuỷ (VEF.VN)



Thị trường ôtô trong tháng 10 vừa qua khá ảm đạm. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tháng 10/2011, toàn bộ 17 thành viên của VAMA chỉ bán được 9.258 chiếc, giảm 8% so với tháng 9/2011. So với tháng 10 năm ngoái, lượng xe bán ra trong tháng 10 năm nay giảm đến 11%, trong đó xe đa dụng giảm 18% và xe thương mại giảm 31%. Duy nhất chỉ có xe từ 5 chỗ trở xuống là tăng trưởng 17%.Đây là mức giảm sút bất ngờ, bởi nhu cầu về ôtô tại Việt Nam thường tăng mạnh vào cuối năm và các DN thường có các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng vào thời điểm này. Tuy nhiên, năm nay lại hoàn toàn khác. Các chương trình khuyến mãi, kích cầu vẫn rầm rộ, nhưng khách mua thì không nhiều. Nhiều đại lý, cửa hàng ôtô đã hình dung ra một cái Tết buồn vì xe ế ẩm.Khi thông tin về đề nghị tăng thuế, phí được đăng tải, những người vui nhất không ai khác chính là các đại lý, cửa hàng bán ôtô. Đây là thông tin vô cùng có giá trị với họ. Thị trường ôtô đang ảm đạm sẽ được cứu vãn, xe đang ế ẩm, khách khứa vắng vẻ bỗng dưng ra vào tấp nập, tiêu thụ xe tăng, giá bán tăng, niềm vui lại đến.Qua khảo sát trên thị trường Hà Nội, một số mẫu xe đã bắt đầu nâng giá bán. Một vài mẫu xe của Ford, Kia trước đây có mức giảm dưới giá công bố tới trên 10 triệu đồng, nay đã không còn giảm nữa. Tại các cửa hàng bán ôtô trên đường Lê Văn Lương, nhân viên bán hàng vừa hướng dẫn, vừa thăm dò khách, nếu khách đổ tới nhiều và cần mua xe ngay thì giá sẽ dần dần được đẩy lên.Các chiêu câu khách cũng được triển khai nhanh chóng, xe sẽ lại khan hiếm, người tiêu dùng muốn mua lại nộp tiền trước và chờ đợi. Hiện khách hàng mua xe Altis, Fortuner của Toyota Việt Nam phải chờ sang tháng 1/2012 (Toyota Việt Nam đang phải cắt giảm sản xuất do chịu ảnh hưởng từ tình trạng lũ lụt tại Thái Lan).Nhưng nhiều khách hàng lại đang cố xoay sở để có thể lấy xe vào tháng 12/2011 bởi sợ từ 1/1/2012 lệ phí trước bạ, phí biển số sẽ tăng. Từ nay đến cuối năm 2011, cảnh chen nhau mua xe, trả thêm tiền để có xe sớm có thể lại diễn ra giống như nhiều năm trước đây.Đề xuất tăng phí trước bạ, phí cấp biển số, thuế tiêu thụ đặc biệt lúc này đúng là đã giúp kích cầu thị trường cho thị trường ôtô. Tuy nhiên, chính sách thì cứ thay đổi liên tục mà người tiêu dùng chẳng được hưởng lợi gì.