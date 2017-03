Nhìn thẳng để khởi hành

Năm giải pháp cho bất động sản 1. Hạ lãi suất cho các khoản vay mua nhà. 2. Kéo dài thời hạn vay từ 15 đến 20 năm. 3. Lãi suất hằng tháng sao cho dưới 50% thu nhập của người mua. 4. Toàn bộ thủ tục liên quan tới bất động sản như giải phóng mặt bằng, sổ đỏ, kể cả dự án và nhà dân cư mua cần tiến hành nhanh gọn và có hiệu lực. Nếu không ngân hàng sẽ không tin vào dự án có tính ổn định để mà cho vay. Vì hiện nay người mua phải thế chấp bằng cái nhà. Nếu dự án không thành, ngân hàng mất tiền. 5. Và hàng loạt trở ngại hiện nay đều liên quan đến thuế. Nhất là thuế quyền sử dụng đất quá cao so với Nghị định 71. *** Đồng VN đang bị đánh giá cao khoảng 23% Năm 2012 tăng trưởng xuất khẩu của nước ta là 18,6%. Tuy nhiên, trong đó có sự gia nhập thị trường của điện thoại Samsung đã tạo ra kim ngạch xuất khẩu riêng của hãng này lên tới gần 11 tỉ USD. Còn lại xuất khẩu của các doanh nghiệp nội địa chỉ khoảng 4% mà thôi. Năm 2013 sẽ không còn sự đột biến này nữa. Hãng Samsung vẫn xuất khẩu nhưng tốc độ tăng sẽ giảm đi rất mạnh và xuất khẩu của cả hai khu vực FDI và nội địa năm nay có thể đạt thấp. Vì vậy cần có chính sách kích thích xuất khẩu mà trong đó việc xem xét lại tỉ giá hối đoái. Nhất là hiện nay tỉ giá hối đoái quốc tế thực tế song phương giữa VND và USD thì đồng VN bị đánh giá quá cao khoảng 23%. Nếu đồng VN so với 19 đồng ngoại tệ khác về tỉ giá hối đoái đa phương thì đồng VN được đánh giá cao khoảng 3%. Tuy nhiên, xuất khẩu của chúng ta chủ yếu thanh toán bằng đồng đôla. Cho nên tỉ giá hối đoái song phương có vai trò kích thích xuất khẩu rất lớn. Vì vậy cũng cần tiến hành điều chỉnh từng bước để có lợi cho xuất khẩu. Và tỉ giá nên điều chỉnh khoảng 3% là hợp lý. *** TS Lê Xuân Nghĩa: Những hạn chế của Việt Nam trong năm năm vừa qua chủ yếu là do thiếu nhất quán và vô kỷ luật trong chiến lược cải cách kinh tế đặc biệt khi chúng ta gia nhập WTO.