Nhổ rau cho bò ăn

Bà Xin nhổ xà lách quá ngày cho gia súc ăn - Ảnh: Võ Minh

Bà Cao Thị Xin (xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) cho biết sau gần hai tháng chăm sóc 3 sào xà lách, gia đình đã choáng váng khi rau xà lách chỉ được mua giá... 300-500 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 2.000-3.000 đồng/kg trước tết. Tiền bán rau không đủ trả tiền công, bà Xin chỉ còn biết mỗi ngày ra ruộng cắt rau đem về... bằm cho gà vịt ăn. Cạnh đó, bà Trần Thị Kiệng cũng ngậm ngùi nhổ bỏ hơn 2 sào tần ô và rau cải để trồng ớt do giá rau tần ô hiện chỉ còn 500 đồng/kg, trong khi trước tết lên tới 15.000-20.000 đồng/kg.

Tại vùng rau xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, nhiều người dân cũng hái đậu côve đem về cho bò ăn do giá chỉ còn 1.000 đồng/kg. Các vùng rau chuyên canh lớn tại Quảng Ngãi như Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi), Tịnh Long, Tịnh An (huyện Sơn Tịnh)... đều chung cảnh tượng là hàng trăm hecta rau đã quá lứa nhưng vẫn còn “trơ” giữa ruộng, cỏ mọc um tùm. “Chưa có năm nào giá rau lại rớt như vụ rau này, nhiều người trồng rau tiền mất nợ mang” - ông Cao Ba (xã Nghĩa Dũng) than. Theo ông Ba, toàn bộ rau cải gia đình ông đều đem về cho bò, heo ăn thay vì bán, thiệt hại hơn 7 triệu đồng vốn trồng rau ở vụ này.

Theo nhiều người trồng rau, nguyên nhân giá rau rẻ như bèo sau tết là bởi cung vượt cầu khi vùng nào cũng ồ ạt trồng rau để “canh” bán sau tết. Thị trường tiêu thụ rau sau tết ở Quảng Ngãi không “sốt” như mọi năm, rau của nông dân chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh nên không thể giải phóng được hàng trăm tấn rau ngoài đồng. Mặt khác, người trồng rau thường tự trồng rồi tự tìm nguồn tiêu thụ nên thường bị động ở đầu ra, dẫn tới cảnh “được mùa mất giá” và ít có hệ thống siêu thị để tiêu thụ rau.

Theo VÕ MINH (TTO)