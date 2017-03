Nhờ Tháng khuyến mãi, DN bán được hàng

Những siêu thị hưởng ứng chương trình này tình hình mua sắm có phần sôi động hơn. Các siêu thị Co.opmart, Big C, Lotte Mart… vào những ngày cuối tuần có rất nhiều khách đến mua sắm. Theo quan sát, những sản phẩm giảm giá sâu hoặc kèm quà tặng thu hút nhiều người mua nhất.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, cho biết từ tuần cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, doanh số của Saigon Co.op cao hơn cùng kỳ năm 2013 và tăng hơn 30% so với ngày thường. Ông Trần Đình Lưu Phong, Giám đốc marketing siêu thị điện máy Phan Khang, chia sẻ sức mua trong tháng 9 tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013, tăng 10% so với tháng 8. Sự tăng trưởng này rơi vào phân khúc các sản phẩm smartphone, máy giặt và thiết bị gia dụng.

Các doanh nghiệp điện máy dự báo thị trường điện máy từ nay đến cuối năm sẽ tăng trưởng ổn định, sức mua tiếp tục tăng cao do nhiều hoạt động kích cầu của Tháng khuyến mãi kéo dài đến tháng 12.

