Những dự án nghìn tỷ tiêu không hết tiền năm 2012

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 11 tháng năm 2012 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.



Theo đó, năm 2012, Bộ Xây dựng được nhà nước giao 1.821,3 tỷ đồng vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển. Số vốn này được phân bổ cho 23 dự án, trong đó có 5 dự án do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 1.650 tỷ đồng.



Ước khối lượng thực hiện các dự án đến hết 30/11 đạt khoảng 735,172 tỷ đồng bằng 40,37% kế hoạch năm. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội đạt 590,099 tỷ đồng bằng 42,86% kế hoạch năm.









Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, một trong những dự án giải ngân chậm trong năm 2012



Theo T.Chí (Dân trí)



Đáng lưu ý, Bộ Xây dựng cho biết tình hình triển khai một số dự án trọng điểm do Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư. Đó là những dự án trọng điểm có suất đầu tư lớn, tuy nhiên công tác giải nhân vẫn không đạt mục tiêu kế hoạch năm…Cụ thể, dự án ĐTXD ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc vốn bố trí kế hoạch năm 2012 là 150 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 18 tỷ đồng. Nếu kể cả vốn được kéo dài thì dự án này có tổng số vốn năm 2012 là 223,460 tỷ đồng (Chưa kể tới hơn 100 tỷ đồng chuyển tạm ứng cho Huyện Thạch Thất từ năm 2011 để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đên nay mới giải ngân được 8 tỷ đồng).Dự án ĐTXD Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có số vốn kế hoạch năm 2012 là 30 tỷ đồng đến 15/11 mới giải ngân được 3,421 tỷ đồng.Dự án ĐTXD Nhà Quốc hội được bố trí kế hoạch năm 2012 là 1.376,810 tỷ đồng, đến hết 15/11/2012 mới giải ngân được 693,77 tỷ đồng. Nguyên ngân giải ngân thấp chủ yếu do công tác đầu thầu, xét thầu kéo dài dẫn đến không ký được hợp đồng theo kế hoạch đề ra. Công tác lập hồ sơ thanh toán của nhà thầu, tư vấn,…còn chậm. Việc giải quyết vướng mắc tại các gói thầu đã đang thực hiện chưa kịp thời.Cách đây hai tháng, sốt ruột vì tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước quá chậm, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ quản lý, các ban quản lý dự án trực thuộc Bộ cần tập trung cho công tác giải ngân, khẩn trương hoàn thành các thủ tục thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước.Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị vào đầu tuần hàng tháng phải có báo cáo về việc giải ngân vốn đầu tư trong tháng trước đó. Đối với các dự án do các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc bộ Xây dựng được giao làm chủ đầu tư, Bộ này đặt mục tiêu giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2012 được giao, trường hợp không thể giải ngân hết phải báo cáo ngay Bộ Xây dựng để có phương án điều chuyển cho các dự án khác, tránh mất vốn.Bộ Xây dựng cảnh báo, các đơn vị để mất vốn do chậm giải ngân hoặc không có báo cáo kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm trước Bộ và sẽ không được xem xét, bổ sung vốn trong các năm tiếp theo.