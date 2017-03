Những quy định mới về hàng xuất sang Mỹ và EU

Dây chuyền sản xuất áo complete xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Mỹ Phương (TTXVN)



Các tham luận tại hội thảo cho thấy, không chỉ cơ quan quản lý mới quan tâm đến vấn đề chất lượng, chất liệu và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, mà người tiêu dùng cũng rất thận trọng khi lựa chọn sản phẩm và yêu cầu nhà sản xuất chứng minh sản phẩm không có chứa những chất nguy hại.Người tiêu dùng còn có xu hướng không sử dụng các sản phẩm do nguồn lao động bất hợp pháp, các loại hóa chất nguy hại hay quá trình sản xuất tiêu hao quá nhiều tài nguyên, phát thải khí nhà kính cao gây hại và ảnh hưởng đến tính bền vững của môi trường.Tại thị trường Hoa Kỳ, những quy định mới đối với mặt hàng may mặc, giày dép bắt buộc phải có sự kiểm nghiệm và giấy chứng nhận của bên thứ ba (tổ chức độc lập); các nhà sản xuất phải có phân tích, báo cáo chứng minh nguồn gốc sản phẩm… các quy trình này phải thỏa mãn những tiêu chuẩn có quy định trong luật.Còn tại thị trường EU áp dụng các quy định của Reach (hệ thống kiểm soát hóa chất có trong các sản phẩm đưa vào EU) đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng như hóa chất, thuốc nhuộm, in ấn, sản phẩm dệt may-quần áo, giày dép, đồ chơi…Hệ thống này thay đổi danh mục các chất nguy hại có trong sản phẩm và cập nhật thông tin mới trong khoảng thời gian 6 tháng/lần và đến năm 2015 sẽ có tổng 2.000 hóa chất được liệt kê vào danh mục.Theo các chuyên gia, mặc dù những quy định về an toàn sản phẩm và môi trường ở các thị trường khác nhau, nhưng doanh nghiệp phải tìm hiểu và nắm vững quy định ở nhiều thị trường để khi xuất khẩu hàng hóa không vấp phải rào cản kỹ thuật; đồng thời, doanh nghiệp cũng nên chú ý quá trình nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, vì hiện nay không chỉ các nước phát triển mà cả nhiều nước khác ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng và đưa ra nhiều quy định về an toàn sản phẩm.Ông Lê Quốc Ân, chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), đánh giá Hoa Kỳ và EU là hai thị trường lớn và quan trọng của các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng các quy định về an toàn sản phẩm và môi trường tại hai thị trường này.Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tiếp cận thông tin ngành hàng như các quy định nhập khẩu, giá cả, nhu cầu thị trường… vẫn còn những hạn chế nhất định, do đó doanh nghiệp cần tích cực tham gia vào sự tương tác, trao đổi giữa các hiệp hội, tổ chức ngành hàng trong và ngoài nước để tăng cường tính cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa Việt Nam.