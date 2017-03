Những sếp lớn từ chức sau... mấy ngày nắm quyền

8 ngày







































Theo Duy Anh (VEF)

Mặc dù mức lương 80 triệu đồng/tháng kèm khoản thưởng 200.000 cổ phiếu Mai Linh cho thời gian làm việc từ 12/8/2013 đến 11/11/2013 nhưng chỉ sau 8 ngày chính thức điều hành hãng taxi này, bà Bùi Bích Lân đã quyết định từ nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc.Những năm vừa qua, Mai Linh vẫn loay hay xử lý nợ nần, kết quả kinh doanh nhiều năm thua lỗ và bị đối thủ lớn Vinasun vượt qua trên phương diện. Với việc từ chức của bà Lân thì Chủ tịch Mai Linh, ông Hồ Huy, quay trở lại chức vụ Tổng giám đốc kể từ chiều 13/9.Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, ông Phạm Văn Trung được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG) chọn giữ cương vị Tổng giám đốc. Tuy nhiên, mới đảm đương 18 ngày, ông đã xin từ chức. Lý do xin thôi việc được ông Trung đưa ra là do cá nhân. Ý nguyện này của ông Trung đã được Hội đồng quản trị duyệt.Ông Trung là một trong những người gắn bó với Tập đoàn Hoa Sen ngay từ những ngày đầu thành lập. Khởi đầu là trợ lý Tổng giám đốc, sau đó ông đảm nhiệm nhiều vị trí khác.Ông Phạm Văn Thăng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ngày 20/6. Ngay sau đó, ông đã quyết định thôi giữ chức vụ này từ ngày 22/7. Như vậy, chỉ sau 32 ngày ông đã rời chiếc ghế “nóng” này.Theo quyết định của hội đồng quản trị SHB, ngân hàng này chấp thuận cho ông Phạm Văn Thăng được chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và bàn giao toàn bộ các công việc, tài sản, hồ sơ quản lý cho tổng giám đốc.Cuối tháng 11 năm ngoái, CEO Air Mekong Lương Hoài Nam cũng bất ngờ xin từ chức sau 4 tháng ở vị trí giám đốc điều hành hãng hàng không này, với lý do cá nhân. Thời điểm đó, chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nam cho hay, lý do từ nhiệm của mình là muốn được sum họp cùng gia đình.Hồi đầu tháng 7/2012, ông chính thức nhận vị trí giám đốc điều hành tại Air Mekong. Trước đó, ông có 11 năm công tác tại Vietnam Airlines. Từ năm 2004 đến 2010, ông làm cho hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific.Phó tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đức của Công ty CP ôtô Hàng Xanh bất ngờ nghỉ việc chỉ sau 4 tháng tại vị. Trước đó, ông Đức là Tổng giám đốc HAX, nhưng xin từ chức do năm 2012 công ty thua lỗ và lui xuống vị trí Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh.Bà Đàm Bích Thủy - Tổng giám đốc VIB mới được bổ nhiệm hồi tháng 5/2013 thay bà Dương Thị Mai Hoa đã tạm thời “nhường ghế” cho ông Hàn Ngọc Vũ. Ông Vũ cũng đồng thời là thành viên HĐQT. VIB cho biết, lý do thay Tổng giám đốc của ngân hàng này là bà Thủy mong muốn từ nhiệm khỏi vị trí CEO để tập trung cho công việc mới, và được HĐQT VIB đồng ý.Trước đó, bà Dương Thị Mai Hoa bất ngờ ngờ từ chức Tổng Giám đốc VIB vào cuối tháng 1/2013 để chuyển sang làm Maritime Bank.Ông Trương Đình Anh bất ngờ từ nhiệm Tổng Giám đốc FPT vào tháng 9/2012. Ông là tổng giám đốc thế hệ thứ ba của tập đoàn, sau ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Thành Nam.Ông được bổ nhiệm từ tháng 3/2011 sau những thành tích ấn tượng tại Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom), đưa công ty này từ chỗ là một trung tâm Internet với 4 nhân sự trở thành nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu và là một trong 3 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất tới sự phát triển Internet tại Việt Nam.