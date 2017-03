Nợ gấp đôi tài sản, Vosco vẫn vay thêm 400 tỷ đồng

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco, Mã CK: VOS) vừa đưa ra văn bản giải trình cho lưu ý của kiểm toán trong báo cáo tài chính về khả năng hoạt động liên tục. Theo đó, tại ngày 30/6, nợ ngắn hạn công ty là 1.161 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với tài sản ngắn hạn. Ngoài ra lỗ sau thuế nửa đầu 2013 của Vosco lên tới gần 200 tỷ đồng, lỗ lũy kế chưa phân phối còn 213 tỷ đồng.







Vosco cho biết đang đàm phán với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại nợ. Ảnh: VOS



Theo Tường Vi (VNE)



Vosco giải thích, do công ty đã nhận tàu đóng mới Vosco Sunrise vào khai thác nên phải tạm tăng nguyên giá tài sản cố định để tính khấu hao khi chưa có quyết toán chính thức. Điều này dẫn đến tăng nợ ngắn hạn thêm 417 tỷ đồng.Tuy nhiên, theo biện pháp khắc Vosco đưa ra, hiện nhà máy đóng tàu đã chấp thuận cho doanh nghiệp thanh toán 10% giá tàu trong 24 tháng kể từ ngày bàn giao. Ngoài ra Vosco sẽ tiếp tục đàm phán với nhà máy đóng tàu cho nợ toàn bộ số tiền chưa thanh toán trong vòng 2 năm. Do vậy, nợ ngắn hạn trong thời gian tới có thể giảm do được chuyển sang nợ dài hạn.Bên cạnh đó, Vosco cho biết đã ký hợp đồng tín dụng với hai nhà băng là Ngân hàng cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) và Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), tổng hạn mức lên tới 450 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Công ty cũng đang tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại những khoản nợ trung hạn, dài hạn theo hướng khoanh nợ gốc, kéo dài thời gian trả nợ, miễn, hạ lãi vay nhằm giảm áp lực về dòng tiền trong ngắn hạn.Đồng thời, để khắc phục lưu ý của kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục, ngoài những biện pháp trên, công ty cũng đẩy nhanh việc thanh lý tài sản để bổ sung dòng tiền, duy trì ổn định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.Vosco hiện là đơn vị con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Nhà nước sở hữu 60%. Ngoài vận tải biển, Vosco còn một số lĩnh vực kinh doanh chính khác như đào tạo thuyền viên, sửa chữa tàu biển và đại lý bán vé máy bay. Đến ngày 30/6, tiền mặt còn lại của Vosco là 22,8 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng tài sản toàn doanh nghiệp cũng tăng 8%, đạt 5.484 tỷ đồng.