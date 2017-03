Nở rộ công ty kiều hối, khách hàng hưởng lợi

Kiều hối liên tục tăng Theo Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong năm ngoái lên tới 12,25 tỉ USD. Xét trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về lượng kiều hối trong năm 2015. Trước đó năm 2014, kiều hối về Việt Nam đạt 12 tỉ, năm 2013 là 11 tỉ và năm 2012 là 10 tỉ USD. Riêng trên địa bàn TP.HCM, lượng kiều hối nhận được trong năm 2015 khoảng 5,5 tỉ USD. Kiều hối hiện vẫn chảy vào ba lĩnh vực chính gồm sản xuất kinh doanh, bất động sản và hỗ trợ người thân. Trong đó, vốn vào sản xuất kinh doanh vẫn nhiều nhất, với tỉ lệ tăng đều qua hằng năm. Cảnh giác với giao dịch đáng ngờ Công ty kiều hối cần thực hiện đúng các quy định quản lý về rửa tiền trong nước và quốc tế. Ví dụ, thấy một người xách cả valy tiền mặt đến gửi thì phải biết nguồn tiền đó từ đâu, chuyển tiền với mục đích gì, vì sao không chuyển khoản. Ngoài ra, công ty kiều hối cần có công nghệ thông tin chuẩn mực để theo dõi danh sách đen gồm các khách hàng, doanh nghiệp… bị cấm vận do cơ quan an ninh tiền tệ thế giới tổng hợp. Bởi nếu sơ suất chuyển tiền cho đối tượng trong danh sách này sẽ bị cơ quan an ninh tiền tệ thế giới theo dõi vì cho rằng công ty kiều hối đã tham dự vào việc rửa tiền. Chuyên gia kinh tế NGUYỄN TRÍ HIẾU