Nỗi khổ của doanh nghiệp: Làm đúng vẫn phải “bôi trơn”!

Khảo sát cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, mức độ hài lòng của doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam công bố sáng 7-3 nổi lên vấn đề chi phí không chính thức.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, trình bày tại hội thảo: Khảo sát chưa đánh giá về động cơ, nguyên nhân hay mục đích của việc doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức (chẳng hạn như doanh nghiệp tự chi do văn hóa kinh doanh, do cán bộ thuế đòi hỏi hay do có sự thỏa thuận của cả hai bên...) mà chỉ đánh giá thuần túy về hiện tượng và những lo ngại theo cảm nhận của doanh nghiệp.



Ông Đậu Anh Tuấn cho biết: Có tới 34% doanh nghiệp được khảo sát phải chi trả chi phí không chính thức. ẢNH: CHÂN LUẬN

“Theo kết quả khảo sát năm 2016, có 34% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức. Tỉ lệ này tăng 2% so với năm 2014 là 32%” - ông Tuấn nói.



Kết quả khảo sát cho thấy: Những doanh nghiệp mới thành lập phải chi trả chi phí không chính thức cao. Các thành phần doanh nghiệp đều có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế. Điều đáng nói, có tới 39% số doanh nghiệp cho biết nếu không chi trả chi phí không chính thức, họ sẽ bị phân biệt đối xử.



39% doanh nghiệp cho biết nếu không chi trả chi phí không chính thức, họ sẽ bị phân biệt đối xử

“Ngoại trừ nhóm doanh nghiệp có quy mô từ 50-100 tỉ đồng, doanh nghiệp có quy mô doanh thu càng cao, thì mức độ lo ngại về việc bị phân biệt đối xử càng cao” - ông Tuấn cho hay.

Những hình thức phân biệt đối xử phổ biến nếu không chi trả chi phí không chính thức là: Bị kéo dài thời gian làm thủ tục; gặp khó khăn hơn trong những lần thanh tra, kiểm tra sau, bị suy diễn và áp dụng những mức xử lý bất lợi...

“Có 16% doanh nghiệp cho biết thái độ cán bộ thuế không văn minh, lịch sự nếu họ không chi trả chi phí không chính thức” - báo cáo VCCI ghi nhận. Điều đặc biệt hơn cả trong báo cáo của VCCI là một ý kiến của doanh nghiệp nói rằng: “Doanh nghiệp dù làm đúng vẫn phải có khoản phí bôi trơn vì sợ sẽ bị bắt bẻ, làm khó trong các thủ tục quyết toán, thanh kiểm tra thuế.

Những bộ phận mà doanh nghiệp thường phải chi trả chi phí không chính thức gồm: kiểm tra thuế và thanh tra thuế; kê khai và quyết toán thuế.