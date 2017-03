Nửa đêm đi săn hàng khuyến mãi ở siêu thị

Từ 8h sáng ngày 19/11 đến tối ngày 20/11, hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc, trừ Big C The Garden và Big C Long Biên, đã tổ chức bán hàng liên tục suốt đêm. Trái với thường lệ, nhiều mặt hàng trong chương trình này chờ đến buổi đêm mới giảm giá. Mức khuyến mãi của các nhóm hàng từ 10% đến 20% theo từng khung giờ trong khoảng 0h đến 8h sáng ngày 20/11.







Khuyến mại thâu đêm của Big C thu hút hàng chục nghìn khác mua hàng. Ảnh: Thanh Hà

Khách hàng đến mua sắm quá đông dẫn đến tình trạng chen lấn. Ảnh: Thanh Hà

Theo Xuân Ngọc ( VNE)



Đại diện của Big C Thăng Long cho biết riêng siêu thị này đón tiếp khoảng hơn 10.000 khách đến mua hàng. Toàn bộ nhân viên được tăng ca làm việc liên tục như một ngày cuối tuần.Từ 8h tối ngày 19/11, siêu thị Big C Thăng Long bắt đầu đông khách. 10h tối, lượng người tập trung tại siêu thị đông hơn. Bãi gửi xe vẫn chật kín và liên tục ùn tắc tại khu vực lối vào. Chị Lan, sống ở Nam Trung Yên, Hà Nội cùng chồng đến tham gia chương trình trên chia sẻ bản thân chị cũng không nghĩ đi mua sắm vào ban đêm lại đông như vậy.Trái với tưởng tượng của chị Lan, khá nhiều người đứng tuổi cũng ở lại tận nửa đêm để mua hàng khuyến mãi. "Mình nghĩ chỉ có thanh niên mới hào hứng, không ngờ cả người già, trẻ em cũng tham gia. Các gian hàng quần áo, tivi đều chật cứng. Mua bánh mỳ thì xếp hàng gần 20 phút", chị Lan kể.Chia sẻ trên diễn đàn Webtretho sáng ngày 20/11, sau khi tham gia chương trình bán hàng thâu đêm tại Big C, thành viên megaubi2009 viết: "Cả nhà có ai đi Big C không? Nhà em mua được chiếc tivi hạ giá 10%, rẻ được gần 600.000 đồng. Nhưng đêm hôm đi mua hàng mà cũng 'tắc đường'".Comment lại ý kiến trên, không ít người cho biết cũng cất công đi mua hàng lúc nửa đêm để được hưởng khuyến mãi. Thành viên khoaita102 cho hay, gia đình cần mua một chiếc máy giặt cửa trước giá trên chục triệu đồng nên chồng chị cũng thức đêm đi Big C mua để được giảm một triệu đồng.Với nhiều người, đây còn là dịp để đi chơi. "Đi shopping đêm cũng có cái thú, nghe nói có phở 5.000 đồng một bát nên hội mình tụ tập đến đó, không mua gì thì xem như đi chơi", hoanghant chia sẻ trên diễn đàn TTVN.Thu hút quá đông khách hàng dẫn đến tình trạng người tiêu dùng phải chen lấn, siêu thị này cũng nhận được một số ý kiến phàn nàn. Theo chị Lan, sống tại Nam Trung Yên, cách tổ chức khuyến mãi theo từng khung giờ khiến người mua tập trung quá đông tại một khu vực trong những thời điểm nhất định.Chị Lan kể, từ 0h đến một giờ đêm, chỉ bánh mỳ và rau, củ, quả khuyến mãi nên khu vực đó quá đông khiến chị phải đứng đợi lấy bánh mỳ rất lâu. Sang đến 3h-4h lại chỉ có 2 mặt hàng khuyến mãi là tivi và đồ jeans nam nên khách tập trung kín mấy gian hàng này. "Vì vậy mới xảy ra chuyện chen lấn. Nhiều người đi siêu thị còn phải cầm giấy xem giờ nào khuyến mãi cái gì, rất bất tiện", chị Lan nói.Việc người tiêu dùng bất chấp thời gian đêm hôm, đổ xô đi săn hàng giảm giá không mới. Trước đó, khuyến mãi lúc nửa đêm của nhãn hiệu thời trang Eva de Eva hồi đầu tháng 10 cũng đã thu hút lượng khách quá lớn dẫn đến tình trạng chen lấn, khách đến mua hàng phải giật đồ của nhau, thậm chí thử trang phục ngay giữa cửa hàng. Sau đó, lãnh đạo công ty này đã lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng và rút kinh nghiệm cho lần thực hiện sau đó.Nghiên cứu "Người tiêu dùng áp dụng nhiều phương pháp tiết kiệm khác nhau trên thế giới" được Nielsen - một công ty cung cấp dịch vụ đánh giá và phân tích thông tin về người tiêu dùng hàng đầu thế giới, mới thực hiện tại Việt Nam cho thấy, người tiêu dùng rất thích các sản phẩm khuyến mãi. Nếu như ở những quốc gia khác, hàng chất lượng tốt được xem là tiêu chí hàng đầu thì ở Việt Nam, cửa hàng có nhiều chương trình khuyến mãi mới thu hút khách hàng."Người tiêu dùng Việt Nam chủ yếu tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình bằng cách mua các sản phẩm khuyến mại, tỷ lệ này chiếm 74%; mua tại các cửa hàng bán giá tốt là 52% và mua các sản phẩm bao bì nhỏ với giá đơn vị rẻ hơn chiếm 35%", nghiên cứu của Nielsen nêu rõ.