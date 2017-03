Núp bóng bói toán, khuyến mãi để móc túi thuê bao

Tham gia comment trong một diễn đàn về giới tính, chị Huệ, nhân viên văn phòng ở Hà Nội tình cờ bắt gặp logo kèm đường link đo chỉ số tình yêu. Tò mò, chị click thử thì thấy hiện ra một website có đầy đủ hướng dẫn. Sau khi điền tên mình và bạn trai theo đúng các bước trên đó, chị nhấn ô "Kết quả" để xem thì mới biết phải mất phí.







Thuê bao nên cân nhắc nhu cầu và cước phí trước khi nhắn tin tới các tổng đài cung cấp dịch vụ qua đầu số. Ảnh minh họa.

Đầu số Cước phí

(VNĐ)

X0XX 1.500

X1XX 1.000

X2XX 3.000

X3XX 4.000

X5XX 5.000

X6XX 10.000

X7XX 15.000

Theo Xuân Ngọc (VNE)



Chị Huệ kể, cửa sổ website hiện dòng chữ thông báo: "Để nhận kết quả, bạn vui lòng gửi tin nhắn CSTY gửi 87XX". Từng nghe bạn bè than vãn chuyện gửi SMS cho các tổng đài rồi bị trừ tiền tài khoản điện thoại nên chị Huệ dừng lại. Tuy nhiên, chị cho rằng cách dẫn dụ người tham gia nhắn tin tới các tổng đài dịch vụ này rất tinh vi. Nếu không cảnh giác, nhiều cư dân mạng có thể bị mất tiền oan."Họ đưa mình từ tò mò, đăng ký thông tin đâu đấy, háo hức nhận kết quả rồi mới đến yêu cầu nhắn tin nhận lời phán. Nếu ai đó tưởng bói qua mạng là miễn phí thì chắc tài khoản đã bị rút ruột hơn chục nghìn đồng rồi", chị Huệ nói.Gặp trường hợp tương tự, anh Kiên, kỹ sư xây dựng làm việc ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội từng chót nhận cơ hội sở hữu iPhone 4S từ một trang mua sắm trên Internet. Lần đó, đang so sánh giá để mua chiếc bình nóng lạnh cho gia đình, anh nhìn thấy khung chữ to bên góc trang đề "Nhấn ngay để trúng iPhone 4S". Nghĩ là trò may rủi vui trên mạng nên anh Kiên tham gia.Song, đến công đoạn cuối thì anh được thông báo là phải nhắn tin theo cú pháp gửi đến tổng đài 76XX mới nhận được mã số dự thưởng. Tưởng chỉ là thủ tục, anh Kiên làm theo hướng dẫn thì được gửi về một con số tham gia chương trình nhưng tài khoản điện thoại bị từ 10.000 đồng.Bảng cước nhắn tin tới các đầu số cung cấp dịch vụ. Nếu phát hiện bị trừ phí không đúng, khách hàng viễn thông có thể kiến nghị để được bồi hoàn. (X có giá trị từ 0 đến 9)Anh thắc mắc, không biết đó là cơ hội cho người tiêu dùng hay chiêu kinh doanh, dụ tin nhắn của tổng đài đầu số 76XX. "Không biết bao nhiêu người bị móc túi như mình, hàng nghìn người mất 10.000 đồng, mà may ra chỉ vài người trúng giải, dịch vụ lãi lớn. Mình không ngờ phải bỏ tiền ra để mua một cơ hội đến 99% là thất bại", anh Kiên phàn nàn.Không ít thuê bao di động cũng từng bị rút ruột tài khoản khi tham gia vào trò câu tin nhắn từ tổng đài dịch vụ. Cách đây hơn một tháng, trong một lần cãi vã với bạn trai, chị Linh, sống ở Thụy Khuê, Hà Nội thử trắc nghiệm trên mạng liên quan đến chủ đề "Một nửa như thế nào phù hợp nhất với bạn". Click chuột trả lời đến 15 câu nhưng khi xem đáp án, chị Linh lại được mời thực hiện thêm một thao tác nữa, nhắn tin đến tổng đài 47XX.Đúng chủ đề quan tâm, lại đang trong tâm trạng tò mò, chị Linh chấp nhận mất tiền để soạn tin nhắn. Song, khi được phúc đáp chỉ với vài câu phán xét chung chung, tài khoản điện thoại bị trừ 15.000 đồng thì chị Linh thấy không đáng. Chị cho rằng, các đầu số dịch vụ nên ghi rõ mệnh giá cước phí cho mỗi SMS gửi đến tổng đài để người tiêu dùng cân nhắc, lựa chọn.Trao đổi với PV , lãnh đạo một nhà mạng lớn cho biết hiện nay, các công ty cung cấp thông tin qua đầu số luôn tìm mọi cách để lôi kéo khách hàng. Theo đó, ngoài việc gửi SMS trực tiếp đến thuê bao, tổng đài dịch vụ này còn thông qua nội dung bói toán, khuyến mãi, xổ số... trên mạng Internet để kích cầu. "Gửi tin nhắn đến các đầu số đó đều bị trừ tiền trong tài khoản, ngay cả khi người dùng soạn tin sai cú pháp. Khách hàng nên cân nhắc đến chi phí phải bỏ ra cũng như nhu cầu để lựa chọn", vị đại diện doanh nghiệp viễn thông khuyến cáo.Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh thông tin qua đầu số không được gửi tin nhắn lừa đảo, dụ dỗ người tiêu dùng. Những công ty vi phạm có thể bị đình chỉ cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, trong mỗi SMS hay hướng dẫn, các đơn vị theo mô hình này đều phải ghi rõ phí cước để khách hàng lựa chọn tham gia hay không.