Ô tô đua nhau giảm giá sốc

Người tiêu dùng Việt đón tin vui khi thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN giảm 10% từ năm 2017. Kéo theo đó, hàng loạt hãng ô tô cũng khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá để cạnh tranh.

Giảm cả trăm triệu đồng

Đáng chú ý, ngay cả dòng xe được đánh giá bán chạy nhất hiện nay là Mazda cũng đang giảm giá hầu hết mẫu xe. Đơn cử dòng xe Mazda có dung tích động cơ từ 2.0L trở lên như Mazda CX-5 giảm 25-30 triệu đồng/xe. Mẫu xe Mazda6 2.0L giảm 50 triệu đồng/xe.

Anh Trung Kiên, chủ một đại lý ô tô Kia tại TP.HCM, cho biết nhiều dòng xe của hãng này như Morning, Optima, Rondo giảm 19-32 triệu đồng tùy loại. Thậm chí một số dòng xe có mức giá giảm mạnh như Sorento giảm 89 triệu đồng và đặc biệt dòng Sedona giảm tới 127 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, một số đại lý ô tô cho biết mẫu xe Ford Ranger giảm 30-40 triệu đồng tùy từng phiên bản. Một số dòng xe của Toyota như Altis, Vios cũng giảm khoảng 30-40 triệu đồng.

Lý giải về việc giá ô tô đồng loạt giảm mạnh, các nhà kinh doanh cho rằng nguyên nhân chính là từ 1-1-2017, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực các nước ASEAN về Việt Nam giảm từ mức 40% xuống 30% và đến năm 2018 sẽ giảm còn 0%.

Ngoài ra, một số nhà kinh doanh ô tô cho biết hiện có sự cạnh tranh khốc liệt trong việc giành thị phần ô tô, đặc biệt là thời điểm cuối năm. Điều này buộc các hãng ô tô phải nhìn nhau để hạ giá bán. Hơn nữa, giá xe giảm còn do từ 1-1-2017 sẽ thực hiện tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo đó nhiều dòng xe ô tô mới sẽ ra đời, vì vậy các đơn vị kinh doanh tranh thủ bán nhanh phiên bản ô tô cũ nếu không sẽ ế.



Giá xe bán tại Việt Nam dù giảm trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn đắt. Trong ảnh: Khách hàng đang tìm mua xe. Ảnh: QUANG HUY

Nhưng vẫn còn cao

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên Á Quốc Tế - ông Trần Tấn Trung nhận định một số dòng xe từ các nước ASEAN được miễn/giảm thuế nhập khẩu như Innova, Yaris, Honda Civic, Ford Fiesta… Những dòng xe này chủ yếu được sản xuất tại Thái Lan.

Ông Lê Duy Minh, giám đốc một công ty nhập khẩu ô tô, cho rằng xe nhập khẩu từ ASEAN tràn vào Việt Nam nhờ được miễn/giảm thuế thì sẽ có thêm nhiều mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Indonesia… về Việt Nam.

Ông Minh nói thêm: “Nếu xét riêng về dòng xe cá nhân thì với việc giảm thuế, các loại xe nhập khẩu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh giành thị phần tại Việt Nam. Điều này buộc các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phải có chiến lược kinh doanh tốt, cắt giảm chi phí để giảm giá thành sản xuất”.

Nhiều ý kiến nhận xét nhờ giảm giá, khuyến mãi nên một số dòng xe đã rẻ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, giá xe bán tại Việt Nam vẫn còn rất cao so với các nước trong khu vực. Đại diện một hãng xe của Nhật Bản còn dự báo giá xe chỉ giảm trong thời điểm cuối năm 2016 và đầu năm 2017 nhưng sau đó có thể tăng trở lại. Lý do là thuế xe nhập từ ASEAN giảm 10% nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt lại tăng và nhiều loại thuế, phí khác đang rất cao thì rất khó để giá xe tại Việt Nam rẻ như các nước.