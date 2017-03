Ô tô nhập khẩu giảm mạnh

Tuy nhiên, lượng ô tô được tiêu thụ trong tháng 2 vừa rồi chỉ đạt hơn 11.700 xe, giảm tới 49% so với tháng trước đó.

Cũng theo VAMA, lượng bán hàng của xe lắp ráp trong nước trong hai tháng đầu năm tăng 24%, còn xe nhập khẩu lại giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân khiến dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc sụt giảm là do giá ô tô nhập khẩu từ đầu năm nay tăng do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể xe nhập khẩu phải cộng gộp thêm phần lợi nhuận của doanh nghiệp, chi phí cước vận chuyển và một số chi phí liên quan khác. Khi giá xe nhập khẩu tăng, khách hàng giảm mua.