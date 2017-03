Petrolimex sắp bán cổ phần lần đầu ra công chúng

Trước đó, tập đoàn sẽ tổ chức giới thiệu thông tin, kêu gọi đầu tư thông qua Chương trình giới thiệu “Cổ phần hóa Petrolimex - cơ hội đầu tư” tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, lần lượt vào các ngày 12/7, 14/7 và 15/7.



Theo ông Dũng, Petrolimex có hệ thống tổ chức hoàn chỉnh và lớn nhất trong số các đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam từ khâu nhập khẩu, tồn chứa đến phân phối rộng khắp trên phạm vi cả nước với hệ thống 42 công ty và các chi nhánh, xí nghiệp, kho cảng có sức chứa 1.700.000m3, hơn 500km đường ống vận chuyển xăng dầu, trên 2.100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hơn 4.000 đại lý, tổng đại lý tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.



Trong 13 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thị phần của Petrolimex chiếm khoảng 54%-55%.



Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán đang diễn biến bất lợi, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và khả năng hấp thụ của thị trường, nhưng do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đã có kinh nghiệm trong việc cổ phần hóa nhiều công ty thành viên trước đây, nên việc IPO của Petrolimex trong thời gian tới vẫn khả quan.



Tới đây, Petrolimex sẽ hình thành Tổng công ty Vận tải Thủy, Tổng công ty Xây lắp, Tổng công ty dịch vụ, 42 công ty xăng dầu; Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex, Tổng công ty Gas Petrolimex, các Công ty cổ phần nhiên liệu bay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn kho ngoại quan Vân Phong, Công ty Trách nhiệm hữu hạn hóa chất PTN, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Công ty CP tin học viễn thông Petrolimex do Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối.



Bên cạnh đó, còn có các công ty liên kết như Liên doanh Castrol BPP, Ngân hàng xăng dầu Petrolimex…





Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)