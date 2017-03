Phá đường dây buôn hàng cấm quy mô lớn

Pháo điện tử trong container được khai là bao lì xì, đèn trang trí… - Ảnh: Đàm Huy

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin của quần chúng, trinh sát Đội 2 đã phát hiện một đường dây buôn lậu quy mô cực lớn đưa hàng từ Trung Quốc về VN bằng đường biển... nên lên kế hoạch triệt phá.

Đúng 23 giờ 30 ngày 30.12.2013, 10 xe đầu kéo vừa đưa 10 container 40 feet (đã được thông quan) của đường dây này ra khỏi cổng cảng Vict (Q.7) thì bị trinh sát Đội 2 bắt giữ, đưa về kho của Chi cục QLTT TP.HCM trên đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định 10 container trên được nhập về bởi Công ty TNHH TM XNK Nhất Minh (trụ sở trên đường Bình Tiên, P.8, Q.6) do Trần Thị Thu Sang (tức Sang “lùn”, 24 tuổi, ngụ Q.6) làm giám đốc và Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (trụ sở trên đường Bình Thới, Q.11) ông Hồ Sấm Dũng (26 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) làm giám đốc. Tuy nhiên, PC46 nhiều lần triệu tập nhưng 2 người này không tới làm việc. Trinh sát PC46 trực tiếp đi xác minh thì công ty đóng cửa, không hoạt động. Trước tình huống này, trưa 8.1, trinh sát Đội 2 phối hợp QLTT TP tiến hành kiểm tra 2/10 container nói trên.

Bao lì xì, đèn trang trí… thành pháo điện tử

Trong tờ khai hải quan, 2 container thể hiện được vận chuyển từ Hồng Kông về VN bằng đường biển và đến cảng Vict vào tối 24.12.2013, bên trong có chứa hơn 1.000 kiện hàng, trọng lượng hơn 14 tấn… Hàng hóa được khai báo là phụ kiện đèn bằng sắt mạ, đèn Led, dây viền trang trí, bao lì xì… mới 100%, có xuất xứ từ Trung Quốc, với hàng chục ngàn sản phẩm, tiền thuế đóng khoảng 40 triệu đồng. Chiều 30.12.2013, 2 container này đã được 2 nhân viên kiểm hóa Nguyễn Phước Tường, Bùi Anh Tuấn (nhân viên của Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3) kiểm tra thực tế 5% trên tổng số lượng hàng hóa. Kết quả kiểm tra hàng hóa của 2 hải quan này ghi nhận: 2 container nguyên seal gốc, kiểm tra tỷ lệ 5% (tương đương 26 kiện) tại vị trí đầu container, số hàng hóa giống như nội dung của tờ khai…

Thế nhưng, lực lượng phối hợp đã phát hiện số lượng lớn pháo nổ điện tử, vải cuộn, đầu máy may có giá trị lớn... không phải hàng hóa như trong tờ khai hải quan của 2 doanh nghiệp nói trên. Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều thùng nhựa lớn chứa bột màu trắng, được đựng trong bao ni lông (chưa xác định hóa chất gì).

“Đến nay, cơ quan công an đang tạm giữ 10 container nói trên và các xe đầu kéo chở 10 container để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan công an đã thu thập khá đầy đủ chứng cứ cho thấy có dấu hiệu buôn lậu; trong đó có hàng cấm nhập khẩu. Sắp tới, cơ quan chức năng tiếp tục mở seal kiểm tra 8 container còn lại; đồng thời triệu tập chủ hàng và những người liên can phục vụ công tác điều tra”, một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết.

Theo Đàm Huy (TN)