Phá ổ bán dụng cụ đập đá lớn nhất Hà Nội

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội) cho biết vừa triệt phá tụ điểm mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Đây được xem là vụ triệt phá lớn nhất kể từ khi thành lập Phòng với số lượng lên đến 3.400 dụng cụ.







Toàn bộ dụng cụ bị công an thu giữ. Ảnh: Anh Minh

Theo Anh Minh (VNE)



Tối trung tuần tháng 8, Đội 4 (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) phối hợp với công an phường Thành Công (quận Ba Đình) bắt quả tang Nguyễn Thị Đông (32 tuổi) đang bán dụng cụ sử dụng ma túy cho nam thanh niên 21 tuổi ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa.Tang vật gồm: 2 “coóng” thủy tinh, bật lửa gas, 6 ống hút nhựa. Quanh khu vực giao dịch, lực lượng công an thu thêm 350 bật lửa khò, 335 “coóng” thủy tinh, 700 ống nhỏ, 500 ống hút, 150 ống nối bằng thủy tinh.Qua lời khai của Đông, công an bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Hồng (em dâu Đông). Tại đây, cảnh sát phát hiện Hồng đang có hành vi tiêu hủy 30 “coóng” thủy tinh. Công an thu giữ 11 bình “ục” thủy tinh, hơn 400 “coóng”, 570 ống nối thủy tinh, 300 ống hút, 48 bình gas, 20 bật lửa khò.Tại cơ quan công an, họ thừa nhận mua bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. 2 tháng trước họ đã mua buôn dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy bán kiếm lời. Hòng qua mặt các cơ quan chức năng, họ núp bóng bán bình gas mini, bật lửa gas, thuốc lá. Cả hai chủ yếu giao dịch với khách quen vào buổi tối.Trước đó tháng 3/2010, Nguyễn Văn Nhật (30 tuổi, em trai của Đông) cũng bị cơ quan cảnh sát bắt khi mua bán hơn 50 “coóng” thủy tinh, 10 bật lửa khò, 3 bình gas tại khu vực ngã tư đường Đê La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ.