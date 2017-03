Phạt 126 triệu đồng, tiêu hủy 1.000 sản phẩm, nhãn mác

(304/36/4 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) do có hành vi sản xuất hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạ m quyền nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ, chưa công bố sản phẩm mà đã cho lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, khoảng 1.000 chai sữa tắm trắng tinh chất hoa hồng (White for I love you rose - rose shower cream), tinh chất sữa dê (White for Females Goat’s milk) và hàng trăm nhãn hàng đã bị tịch thu tiêu hủy.

TÚ UYÊN