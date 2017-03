Phạt 15 tổ chức, cá nhân vi phạm công bố thông tin

Gần đây nhất là trường hợp của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì đã bị SSC xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 10 triệu đồng, do trong năm 2011, công ty đã công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2010 và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 trên website của công ty nhưng không thực hiện báo cáo Ủy ban.



Cùng bị SSC quyết định xử phạt có Công ty cổ phần An Phú, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT, Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, Công ty cổ phần Chứng khoán Nam An, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu, Công ty cổ phần Chứng khoán CIMB Vinashin, Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán VIT, Công ty TNHH Vận tải Hà Phương và Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.



Ngoài việc xử phạt hành chính, SSC còn yêu cầu phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Các công ty này phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới SSC đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.



Ngoài ra trong tháng cũng có một cá nhận cũng bị xử phạt 70 triệu đồng là ông Trần Phát Minh, lý do ông này đã giao dịch bán 876.450 cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) làm giảm số lượng cổ phiếu STB nắm giữ xuống 48.123.557 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,94% tổng số cổ phiếu STB đang lưu hành, không còn là cổ đông lớn của STB nhưng không thực hiện báo cáo Ủy ban.



Tuy nhiên, các chế tài về xử phạt hành chính đi kèm với việc xác nhận trách nhiệm lỗi và nghĩa vụ tài chính của các cá nhân dường như vẫn chưa đủ "nặng" để có thể răn đe đối với các tổ chức và cá nhân, khiến tình trạng bất đối xứng thông tin tiếp tục là vấn nạn trên thị trường chứng khoán.



Trong sáu tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành 67 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt lên tới 3.922 tỷ đồng.





Theo Linh Chi (Vietnam+)