Phạt 15 triệu đồng người tung tin Chủ tịch BIDV bị bắt

Ngày 17-7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng với một người có hành vi tung tin thất thiệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà bị bắt vào ngày 21-2 vừa qua.

Người bị phạt đầu tiên có nickname “Casperkid@gmail.com ” trên diễn đàn mạng Tathy.com (SN 1980, hiện đang làm trong một ngân hàng tại Hà Nội).



Còn với 2 người còn lại là nickname “HungPVN” trên diễn đàn màng f319.com (SN 1976, hiện đang làm việc tại một công ty kỹ thuật và sản xuất tại TPHCM) và nickname “Danghocdoi” (SN 1985, hiện đang làm việc về lĩnh vực môi trường), Thanh tra Bộ đang tiếp tục xem xét để đưa ra mức xử lý vi phạm.



Theo tài liệu cơ quan công an, đối tượng có nickname " Theo tài liệu cơ quan công an, đối tượng có nickname " Casperkid@gmail.com " khai khi đang chơi ở sân tennis thì một người chơi cùng hỏi: "Có biết gì về thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt không", anh này liền dùng điện thoại di động đưa câu hỏi lên mạng xã hội là: "Có ai biết về việc Chủ tịch ngân hàng lớn thứ 2 ở Việt Nam bị bắt không?". Hậu quả là thông tin này đã bị đồn thổi và lan truyền gây xôn xao dư luận.

2 người có nickname “hungpvn” và “danghocdoi" cũng đưa thông tin lên mạng xã hội theo cách tương tự, mặc dù cả 3 người này không biết nhau, thậm chí có người còn không biết ông Trần Bắc Hà là ai.



Cũng theo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, sở dĩ danh tính của các đối tượng không được tiết lộ là vì cả 3 đều là cán bộ đang làm việc trong các cơ quan nhà nước.



Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa, đầu tháng 2-2013, cả thị trường, tài chính tiền tệ và chứng khoán Việt Nam đã chao đảo trước tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt. Tin đồn này đã gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính lúc đó, hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo, các chỉ số chứng khoán sụt giảm mạnh. Gần 430 mã chứng khoán giảm điểm, trong đó 148 mã giảm sàn. Vốn hóa của thị trường chứng khoán đã mất 29.000 tỉ đồng trong chỉ 1 phiên giao dịch. Tỉ giá VND/ USD trên thị trường tiền tệ trong nước hôm đó cũng đã có diễn biến bất thường. Còn theo Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà, "quả bom tin bẩn" này đã khiến người dân mất khoảng 500-700 tỉ đồng.



Sau gần 4 tháng điều tra, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an đã làm rõ hành vi vi phạm của 3 đối tượng có liên quan nói trên. Cơ quan công an xác định sai phạm của 3 đối tượng chưa đến mức xử lý hình sự mà chỉ vi phạm Nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10-4-2007 quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với mức phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng đối với các hành vi: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác” nên đã chuyển sang Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.



Tổng cục An ninh II - Bộ Công an cũng đang mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, để làm rõ mục đích của họ khi lan truyền thông tin thất thiệt về ông Trần Bắc Hà không chỉ trên Internet mà còn trên nhiều phương tiện khác.