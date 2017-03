Phạt hành chính 6 người bán thuốc kích dục

Ngày 22-6, Công an phường An Lạc đã phối hợp với Đội CSĐT Tội phạm về TTXH - Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra khu vực Bến xe Miền Tây và phát hiện 5 người có hành vi mua bán thuốc kích dục.



Công an phường đã đưa 5 người này về trụ sở lấy lời khai và đề xuất xử phạt hành chính.

Ngày 28-6, Công an phường An Lạc tiếp tục kiểm tra những người bán hàng rong thì phát hiện thêm một người bán thuốc kích dục.

Trong các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thuốc kích dục dạng nước, viên và kẹo cao su.

Ngoài ra, ngành chức năng đã tổ chức họp sinh hoạt các tổ xe ôm tự quản tại bến xe và các bác tài cam kết không giới thiệu khách mua thuốc kích dục.

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các phường và đội điều tra tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại Bến xe Miền Tây, nếu phát hiện những người bán hàng rong tàng trữ, mua bán thuốc kích dục sẽ xử lý nghiêm”.



Theo Phạm Dũng (NLĐO)