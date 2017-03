Phạt hành chính GĐ bán cục thiên thạch giả trị giá 100 triệu USD

Vào thời gian và địa điểm nói trên, ông Thái Văn Tuấn có hợp đồng thỏa thuận mua bán kim loại quý nặng 4,3kg, trị giá 100 triệu USD (sau này kim loại quý được xác định là cục thiên thạch giả) với ông Nguyễn Thạch Bàn, ngụ tỉnh Bình Phước. Hai bên vừa ký xong hợp đồng và bỏ số tiền đặt cọc bảo chứng 2 tỷ đồng vào valy thì được lực lượng Công an mời tất cả về trụ sở làm việc.



Sau hơn hai tháng điều tra, xét thấy hành vi của ông Tuấn chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính như đã nêu trên. Đồng thời trao trả lại cho ông Tuấn 2 tỷ đồng mà cơ quan Công an đã thu giữ trước đó.





Theo CAND