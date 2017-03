Phát hiện cơ sở dùng chất kích thích sản xuất giá đỗ

(PL)- Ngày 5-1, tin từ Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị đã niêm phong toàn bộ số thuốc kích thích và mẫu giá đỗ tại cơ sở sản xuất giá đỗ do ông Ngô Văn Thành (ở ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) làm chủ để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào khoảng 23 giờ 40 ngày 4-1, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Biên Hòa đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Thành, phát hiện tại đây có hơn năm tấn giá, hàng trăm ống nước không rõ nguồn gốc dùng để kích thích giá đỗ mọc nhanh. Ông Thành cho biết mỗi ngày cơ sở của ông sản suất từ 800 đến 1,2 tấn giá đỗ. Khi giá đỗ nảy mầm, cơ sở ngâm vào thuốc kích thích để giá đỗ to khỏe, nảy mầm nhanh, tươi lâu; chỉ 3-4 ngày sau là đưa đi tiêu thụ.

Vừa qua, Đội QLTT số 3 Chi cục QLTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm xử phạt cơ sở sản xuất bún tươi của ông Trần Văn Trí (phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) 20 triệu đồng do bún nhiễm Tinopal (chất làm trắng bún, không được phép sử dụng để chế biến thực phẩm). Ngoài ra còn xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bún của ông Hồ Hữu Chung (ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) do sử dụng chất phụ gia độc hại để sản xuất bún.

V.NGỌC - T.KHÁNH