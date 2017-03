Phát hiện doanh nghiệp nghi sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cho biết: Ngày 24-4, thực hiện kế hoạch của BCĐ 389 quốc gia Văn phòng thường trực phối hợp với BCĐ 389 Đồng Nai xác minh thông tin tố giác có liên quan đến "hoạt động sản xuất phân bón giả" của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thuận Phong (khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai).

Tại thời điểm kiểm tra khu vực sản xuất của nhà máy của công ty Thuận Phong, Đoàn kiểm tra phát hiện hai công nhân nữ đang chiết rót phân bón (dạng nước) từ bồn chứa vào bao bì (chai bằng nhựa) mang nhãn hiệu VITOL (1 lít/1 chai) trên nhãn ghi nguồn gốc xuất xứ Made in USA. Tiến hành kiểm kê số lượng hàng hoá tại kho, sản phẩm có nhãn hàng hoá ghi xuất xứ Made in USA là 3.224 chai các loại (tương đương 4.045,39kg).

Cụ thể đoàn kiểm tra phát hiện 800 chai phân bón mang hiệu BREAKOUT loại 1,3kg, 871 chai hiệu JACKPOT loại 1,3kg, HONEY PROUND 333 chai phân bón ...Và 148 kg nhãn hàng hoá ghi xuất xứ Made in USA, 95,18kg nhãn phụ các loại, 1.520 tem niêm phong nhãn hiệu HUMA GRO.

Ngoài ra ngay tại khu vực lò hơi đoàn kiểm tra còn phát hiện công nhân đang đốt màng co mang nhãn hiệu TICO của công ty cổ phần TICO và yêu cầu dừng đốt. Tạm giữ toàn bộ số nhãn đã bị cháy xém khoảng 12,34kg.

Khi kiểm tra hàng hoá theo số liệu sổ sách báo cáo của công ty tại kho có hơn một ngàn tấn phân bón thành phẩm, hơn 2.200 tấn nguyên liệu sản xuất phân bón, phân bón dạng nước made in USA chưa đóng chai là hơn 13,5 triệu lít, hoá chất thương mại là hơn 242 tấn.

Toàn bộ nhãn hàng hoá (nhãn tiếng nước ngoài, nhãn phụ) tem niêm phong, vỏ bao bì được ghi là công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Thuận Phong thuê in ấn và sản xuất tại Việt Nam. Đoàn đã niêm phong tạm giữ 148kg nhãn hàng hoá ghi xuất xứ made in USA, 95,18kg nhãn phụ các loại. 1.520 tem niêm phong nhãn hiệu HUMA GRO, 12,34kg màng co mang nhãn hiệu TICO, bốn CPU máy vi tính, chứng từ thẻ kho hàng hoá có liên quan và một điện thoại của Tổng giám đốc.

Theo nhận định ban đầu, Đoàn kiểm tra cho biết mặt hàng phân bón nước, là giả mạo về chỉ dẫn địa lí và xuất xứ hàng hoá.

Được biết trước đó ngày 2-4, PC 49 Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra thì công ty này chưa lập và được phê duyệt các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định. Chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định, chưa xây dựng hệ thống xử lý khí thải theo quy định. Chất thải nguy hại thải chung với chất thải sinh hoạt…PC 49 đề nghị công ty nhanh chóng khắc phục các vấn đề trên, thời gian từ 2-4 đến 7-5-2015.

Đoàn kiểm tra cho biết vụ việc đang làm thủ tục chuyển sang cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai.