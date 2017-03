Phát hiện hàng lậu trên xe container

Trước đó, ngày 6-2, Đội Cảnh sát kinh tế thị xã Thuận An phối hợp Đồn Công an KCN VSIP kiểm tra một xe container đang chuẩn bị xuống hàng. Mặc dù chủ hàng xuất trình tờ khai hải quan, số hàng nhập là quần áo may mặc. Tuy nhiên, bên trong container là linh kiện điện tử cùng nhiều loại hóa chất, ước tính giá trị số hàng trên 1 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên để điều tra làm rõ.

VĂN NGỌC