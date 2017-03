Phát hiện hơn 180 tấn nguyên liệu hết hạn tại hai công ty lớn

Ngày 4-8, qua kiểm tra Công ty TNHH MTV Viễn Hồng (sản xuất bánh snack và đậu phộng, trụ sở tại phường Thới An, quận 12), tổ công tác của PC49 phát hiện tại đây có hơn 7,5 tấn nguyên liệu hết hạn sử dụng từ năm 2011 và 2012. Cụ thể gồm 127 thùng bột nước tương, 73 thùng bột hương bắp, 12 thùng bột tôm, 38 can nước hương thực phẩm, 12 can nước hương bắp…

Cùng ngày, kiểm tra Công ty Cổ phần Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo (trụ sở tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), PC49 cũng phát hiện hơn 179 tấn nguyên liệu dùng để sản xuất nước rửa chén và xà phòng đã hết hạn sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có công nhân mở nắp một thùng nguyên liệu đã hết hạn để chuẩn bị lấy nguyên liệu.

TRUNG THANH